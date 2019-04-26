Spor Dairesi Taşındı

Spor Dairesi Müdürlüğü, Gençlik Dairesi ve Piyangolar Birimi, tadilat çalışmaları tamamlanan eski KTHY Binası’na taşınmaya başladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre taşınma işlemlerinin iki gün süreceği ve bu sürede oluşabilecek aksaklıklardan ötürü anlayış beklendiği ifade edildi. Bu süre zarfında telefon veya işlemlerde aksama ve gecikmelerin oluşabileceği belirtilirken, taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve Piyangolar Birimi, tam randımanlı olarak işlemlerine kaldığı yerden devam edeceği de ifade edildi.