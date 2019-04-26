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Salih-İpek Ünüvar Zirvede
Bu yıl ‘ Siyah Plakalılar ‘ sloganı ile klasik otomobil faaliyet sezonunu açan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın beş yarıştan oluşan ilk rallisi, ikinci kez Duravit ve Cahit Necipoğlu Ltd ana sponsorluklarında, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon başkanlığı himayelerinde ve Salamis Bay Conti Resort Hotel ev sahipliğinde yapıldı.
“2. Duravit & Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi” için 63 klasik araç, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Demirhan mevkiinde bulunan Cahit Necipoğlu Elite Mağazası önünde toplandı ve kayıtlarını tamamladıktan sonra Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Duravit Türkiye Genel Müdürü Müfit Ülke’nin damalı bayrağıyla sezonun ilk rallisinin startı verildi. Yarışın genel klasmanda ilk üç sırayı paylaşarak podyumda yer almayı başaran ekipler daha evvel bu heyecanı yaşayamayan ekiplerden oluşması dikkati çekti. Üç özel etabın ardından Genel Klasman birinciliğini 1983 model Renault TX otomobilleriyle Salih-İpek Ünüvar çifti elde etti.
En az hatayla yarışı tamamlamayı başaran ekip, aynı zamanda da Duravit hediye çekinin de sahibi oldu. Yarışın ikinciliğini 1959 model MG Magnette klasikleriyle Kemal-Hüsniye Zongu, üçüncülüğünü de 1975 model Ford Escort MK2 araçlarıyla Halil Erhan-Gizem Cangil elde etti. Yarışın kategori birincileri ise şöyle oluştu. E kategorisi Cemal Manicioğlu-Görkem Erişen; F kategorisi Talmaç Başkaya-Buket Başkaya; G kategorisi Murat Osmanoğlu-Safiye Osmanoğlu; Kadınlar kategorisi Esen Kayısıcı-Fatoş Akıncı; Çiftler kategorisi Kemal Ardalı-Selin Ardalı; Turing Kategorisi Uğur Selçuklu-Behice Selçuklu; VW Beetle kategorisi Bülent Evsal-Su Evsal. Kupalar, KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu, Duravit Türkiye Bölge ve Pazarlama Müdürü Sezer Yetimaslan, Salamis Bay Conti Resort Hotel Genel Müdürü Süleyman Kansu tarafından verildi.
Kutalp çiftinden ilginç rekor
Üç Sabit Hız Testi bulunan yarışın ilk özel etabı Aslanköy’de başladı. Vadili-İnönü özel etabını tamamlayan ekipler, İnönü köy meydanında kısa bir mola yaptı. Oldukça renkli görüntüler veren klasik araçlar, köy halkının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. En son ve en zor özel etap olan Alaniçi-Yıldırım-Akova parkurunu geçen klasikler, İskele’den Karpaz yoluna geçip, Salamis Bay Conti Hotel’de yarışı tamamladı. Salamis Hotel’i renklendiren klasik severler, burada öğle yemeğini yedi, keyifli birkaç saat geçirdi. Kupa töreninde ise, coşkulu anlar yaşandı. Ralli şampiyonasına 2,25 katsayı ile puan veren rallied Capital Radio özel etabı olan SHT 3 parkurunu AliSultan Köroğlu kazanırken, yarışın en flaş neticesini 1947 model Vauxhall J14 klasikleriyle Rauf-Münevver Kutalp elde etti. SHT 2 etabında elde ettikleri dereceyi 0,001 saniye hatayla tamamlamayı başaran Kutalp çifti aynı zamanda bir rekora da imza atmayı başardı.
30’uncu geldiler, 30’uncu yıla özel hediyenin sahibi oldular
Günün en anlamlı ödülü ise yarışı 30’uncu sırada tamamlayan ekibin oldu. Bu yıl 30. kuruluş yılını kutlayan Cahit Necipoğlu Ltd., yarışı genel klasmanda 30’uncu sırada tamamlayan Doğcan Kalkanel-Çizem Doygun ekibine Duravit hediye çeki sundu. Hediyelerini Gökhan Necipoğlu’nun elinden alan çifte mutluluklar dileyen Necipoğlu, bu anlamlı ödülün tam yerine ulaşmasından dolayı daha da mutlu olduğunu belirtti. Bu yıl dünya evine girecek olan ekip, anlamlı bir hediyenin de sahibi oldu.
Ülke: Seneye mutlaka kupa kazanacağım
Duravit Türkiye Genel Müdürü Müfit Ülke, ödül töreninde yaptığı konuşmada tekrar Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek organizasyonun dört dörtlük hazırlanıp, tamamlanmasını büyük bir başarı olarak nitelendirdi. Duravit olarak ikinci kez klasik severlere sponsorluk yapmaktan dolayı memnun olduğunu ifade eden Ülke, bu yıl yarışmacı olarak da etkinliklere katıldığını, seneye mutlaka kupa kazanmak için yarışacağını söyledi.
Aliusta:
Başarımız ekip işi KTKOD Başkanı Burçin Aliusta da, yılın ilk rallisinin yine güzel anlara tanıklık ettiğini belirterek dernek üyelerinin ve klasik severlerin organizasyona sahip çıktığını söyledi. Her organizasyonda çıtayı daha yukarıya çekmeyi başardıklarını ifade eden Aliusta, bunun ekip işi olduğunu, başta klasik severler olmak üzere sponsorlarına ve kendilerine ev sahipliği yapan Salamis Hotel yönetimine teşekkür etti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans