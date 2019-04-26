Yıldızlar Ligi Start Alıyor

Badminton Federasyon başkanı Fırat Deniz Yıldızlar Liginin düzenlenmesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, 26 Nisan’da başlayacak olan Ligi Mayıs ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Başkan Deniz, Yıldızlar Liginin düzenlenmesi sayesinde sporcularımızın daha fazla maç yaparak kendilerini geliştireceklerini ve kulüplerin koyacağı katkılarla da ülkemizde badminton sporunun gelişeceğini söyledi. Badmintona verdiği destekten dolayı yıldızlar liginin isminin son üç yılda olduğu gibi Anıl Spor aracılığı ile CARLTON Yıldızlar Ligi olarak devam edeceğini belirten Deniz Lig maçların her hafta Pazartesi-Cuma günleri saat 16.00’da YDÜ Spor Salonunda oynanacağını açıkladı. Başkan Deniz Tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek olan ligde, puan sistemine dayalı en fazla galibiyet alan takımın şampiyon olacağını belirtti. Federasyon Başkanı Deniz yeni yıldızların çıkacağına inandığı Carlton Yıldızlar Badminton Liginde mücadele edecek sporculara ve takımlara başarılar diledi.