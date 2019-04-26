Pist Çocuklarla Şenlenecek

KKTC Atletizm Federasyonu’nun hayata geçirdiği Çocuk Atletizmi Projesi kapsamında düzenlenecek olan 1. Atletizm Çocuk Şenliği, 26 Nisan Cuma günü Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda yapılacak.

KKTC Atletizm Federasyonu’nun Spor Dairesi işbirliğinde, Limasol Türk Kooperatif Bankası ve Vakıflar İdaresi’nin desteği ile düzenleyeceği şenlik saat 10.00’da başlayacak. Atletizmde bir ilk olan proje kapsamında atletizm branşının geliştirilmesi ve küçük yaşlardan itibaren egzersiz yapma alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor. Bu bağlamda Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Lefke, Mağusa, İskele ve Yeni Erenköy’de eğitimcilerin eğitilmesi çalışmaları ile birlikte bölgelerde şenlik şeklinde yarışlar düzenlendi. Yarışların ardından 16 okul, Cuma günü düzenlenecek olan 1. Atletizm Çocuk Şenliği’nde yer alacak.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, ilk kez düzenledikleri projenin 1. Atletizm Çocuk Şenliği ile tamamlanacağını belirtti. İlerleyen yıllarda projenin daha da büyütülerek devam ettirileceğini belirten Samani, projenin okulların eğitim programına girmesini arzuladıklarını ifade etti.