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14. Çilek Festivali Yarın 18.00’Deki Kortej Yürüyüşüyle Başlayacak
25 Nisan 2019 Perşembe Saat 13:34

14. Çilek Festivali Yarın 18.00’Deki Kortej Yürüyüşüyle Başlayacak

Yeşilırmak–Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, bu yıl 14.’sü yapılacak Çilek Festivali yarın başlıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla 26

Yeşilırmak–Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, bu yıl 14.’sü yapılacak Çilek Festivali yarın başlıyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla 26 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında altı gün boyunca devam edecek “14. Geleneksel Çilek Festivali” yarın saat 18.00 de Yeşilırmak’ta Kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Yeşiırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar “14. Geleneksel Çilek Festivali”ne tüm halkın davetli olduğunu bildirdi.

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