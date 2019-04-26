Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali, 5 Mayıs Pazar Günü Büyükkonuk’Ta Yapılıyor...

Slow Food Komi Kebir 2. Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali, 5 Mayıs Pazar günü Büyükkonuk’ta yapılacak.

Slow Food Komi Kebir Lideri Gülay Komili, festival komite üyelerinin katılımıyla basın toplantısı ve eğitim düzenlendi.

Slow Food Komi Kebir’den yapılan yazılı açıklamada, Komili, İkincisi düzenlenecek Akdeniz Gastronomi Festivali’nin 5 Mayıs Pazar günü, Komi Kebir’in ilk festivallerinin yapıldığı Aziz İksendi Klisesinin avlusunda düzenleneceğini söyledi.

Festivale 6 yabancı ülkenin Slow Food temsilcileri ve Gastronomi ve Turizm Bölümü olan üniversitelerin de katılacağını ifade eden Komili, festivale, Fransa, Arnavutluk, İran, Lübnan, Mısır ve Türkiye’nin katılacağını kaydetti.

Komili, festival hazırlıkları çerçevesinde katılımcılara Gıda Mühendisi Gülsen Akdoğu tarafından gıda hijyeni ve müşteri memnuniyeti eğitimi verildiğini, ayrıca tüm katılımcılara sağlık karnesi çıkarıldığını da belirtti.

Festivaldeki tüm stantların gıda mühendisleri tarafından denetleneceğini ifade eden Komili, “Festivalde, Kıbrıs Folklorunu Yaşatma Derneği minikler, yıldızlar ve masterleri halk dansları ekipleri sahne alacaklar. Tatlısu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösteri yapacak. Grup Otantik, Vioce of Cyprus ve Gazimağusa Türk Halk müziği korosu da festivalde yer alacaklar. Ayrıca Bir Dünya Börek isimli kitabın yazarı Ayfer Lavi ve çocuk kitapları yazarı Derya Atamer imza günü düzenleyecekler” dedi.

Festivalin ardından 6 Mayıs Pazartesi günü ise, DAÜ işbirliği ile organize edilen “Akdeniz Mutfağı ve Slow Food Paneli” düzenlenecek.

Rauf Raif Kongre Merkezi’nde saat 10.30 düzenlenecek panelin konuşmacıları Araştırmacı Yazar ve Şair Nihat Özdal, Araştırmacı Yazar Ayfer Yavi, yemek kitabı yazarı, fotoğrafçı Barbara Massaad ve Zekai Altan olacak.