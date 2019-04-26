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“Kıbrıs’In Son Gurbetleri” Kitap Tanıtımı Ve Sergisi 2 Mayıs’Ta
Prime Four fotoğraf grubunun, üç yılı aşkın süredir sürdürdüğü Kıbrıs’ın Gurbetlerini fotoğraflama projesini, sergi ve kitap tanıtımıyla tamamlıyor.
“Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” isimli kitap, 2 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak 83 fotoğraflık sergi eşliğinde tanıtılacak ve imzalanacak.
Mustafa Evirgen, Yıltan Taşçı, Mustafa Müezzinoğlu ve Ceyhan Özyıldız’dan oluşan Prime Four grubunun, Cumhurbaşkanlığı desteğiyle yürüttüğü projede, Gurbetlerin yaşantısı, Lefkoşa, Mağusa, Limasol, İskele, Akova, Güzelyurt, bölgeleri onlarca kez ziyaret edilerek fotoğraflandı ve bu fotoğraflardan yapılan bir seçkiyle, 169 fotoğraflık kitap hazırlandı.
Kitapların özel yüzde 25 indirimle satıla sunulacağı sergi ve tanıtıma, tüm sanatseverler ve konuya ilgi duyanların davetli olduğu belirtildi. Sergi 6 Mayıs’a kadar açık kalacak.
Prime Four Grubu, ikinci projeleri olan Kıbrıs’ta yaşayan Maronitleri fotoğraflamaya devam ediyor.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans