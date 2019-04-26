1.ulusal Doğu Akdeniz Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sempozyumu Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından, 1.Ulusal Doğu Akdeniz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu gerçekleştiriliyor.

Ana temanın “Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yenilikler” olarak belirlendiği sempozyum 3 gün sürecek.

Sempozyumun açılışı töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı, ardından müzik dinletisi sunuldu.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi ve sempozyum başkanı Prof. Dr. İnci Yüksel, – Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoçlar ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam yaptı.

Konuşmaların ardından konferans, panel ve sunumlara geçildi.