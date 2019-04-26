- Putin’den Kuzey Kore Değerlendirmesi
- Yıldızlar Güreşecek
- Tohum Takas Şenliği Bu Cumartesi Lefkoşa’Da Gerçekleşecek
- 15’İnci Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Devam Ediyor
- Akbaş, Mersin’De Ter Dökecek
- Bakanlar Kurulu Toplanacak
- Baybars:maaş Ödeme Noktasında Sıkıntı Yok
- İlaçlanan Bölgede Hayvan Otlatma Ve Hasat Artık Güvenli
- Tahsin Mertekçi Anısına Dostluk Maçı
- Ydü Finale Koşuyor (74-39)
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Erhürman:yönetme Sorumluluğuyla Davranmakla Yükümlüyüz!
- Cemsa’Da Drift Heyecanı
- El-Sen Görev Şehidi İbrahim Esmer İçin Anma Töreni Düzenliyor
- Dr Ayten Sururi, Tenis İle Anılacak
- 1.ulusal Doğu Akdeniz Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sempozyumu Başladı
- Antarktika’da Buz Tabakası Parçalandı, Binlerce Yavru Penguen Boğuldu
- Ataoğlu:tanıtım Açısından Çok Başarılı Bir Turizm Modeli
- Camcıoğlu Ve Bulli Turnuvasında Esiner Esti
- Bm’den Rusya Ve Türkiye’ye İdlib Çağrısı
- Spor Dairesi Taşındı
- “Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları 2019” Başladı
- Turistler Portakal Hasatını Yerinde İzledi
- “Kıbrıs’In Son Gurbetleri” Kitap Tanıtımı Ve Sergisi 2 Mayıs’Ta
- Şahali:narenciyede Dönüştürücü Adımları Atmak Temel Vazifemiz
- Bay-Sen’İn Yeni Yönetim Kurulu, Brtk Müdürü Akter’Le Görüştü
- 14. Çilek Festivali Yarın 18.00’Deki Kortej Yürüyüşüyle Başlayacak
- Salih-İpek Ünüvar Zirvede
- Şampiyon Ydü
- Putin İle Kuzey Kore Lideri Kim Bir Araya Geldi
- Akıncı, Ahmet Sami Topcan’In Hayatını Konu Alan Belgeselin Gösterimine Katıldı
- Yıldızlar Ligi Start Alıyor
- “Hedef Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi”
- Pist Çocuklarla Şenlenecek
- Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali, 5 Mayıs Pazar Günü Büyükkonuk’Ta Yapılıyor
- Özuslu: Basın Özgürlüğü Gazetecinin Özgürlüğü Değildir, Hayatın Özgürlüğüdür
- Yıldızlar Güreşecek
- Camcıoğlu Ve Bulli Turnuvasında Esiner Esti
- Akbaş, Mersin’De Ter Dökecek
- Dr Ayten Sururi, Tenis İle Anılacak
- Cemsa’Da Drift Heyecanı
- Ydü Finale Koşuyor (74-39)
- Putin’den Kuzey Kore Değerlendirmesi
- Antarktika’da Buz Tabakası Parçalandı, Binlerce Yavru Penguen Boğuldu
- Ataoğlu:tanıtım Açısından Çok Başarılı Bir Turizm Modeli
- Baybars:maaş Ödeme Noktasında Sıkıntı Yok
- El-Sen Görev Şehidi İbrahim Esmer İçin Anma Töreni Düzenliyor
- İlaçlanan Bölgede Hayvan Otlatma Ve Hasat Artık Güvenli
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Bakanlar Kurulu Toplanacak
- 15’İnci Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Devam Ediyor
- Tohum Takas Şenliği Bu Cumartesi Lefkoşa’Da Gerçekleşecek
- Tahsin Mertekçi Anısına Dostluk Maçı
- Erhürman:yönetme Sorumluluğuyla Davranmakla Yükümlüyüz!
- 1.ulusal Doğu Akdeniz Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sempozyumu Başladı
- “Kıbrıs’In Son Gurbetleri” Kitap Tanıtımı Ve Sergisi 2 Mayıs’Ta
Erhürman:yönetme Sorumluluğuyla Davranmakla Yükümlüyüz!
Cumhuriyetçi Türk Partisi İlçe kongreleri devam ediyor. Mağusa İlçesi 23. Olağan Kongresi dün akşam KÜKOM’da gerçekleştirildi. Yönetim ve disiplin kurullarının da oluşturulduğu kongrede başkanlığa yeniden Oktay Kayalp getirildi. Kongreye Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, eski başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları da katıldı. Kongrede ayrıca AKEL’den yetkililer de yer aldı. Kongre, divanın kurulmasının ardından demokrasi şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’in açılış konuşmasının ardından Mağusa İlçe Sekreteri Chrysanthos Zannettos konuşma gerçekleştirdi. Genel Başkan Tufan Erhürman’ın hitabıyla devam eden kongre, faaliyet ve mali raporların okunup aklanmasıyla tamamlandı.
Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında, 1970’te kurulduğunda hiç kimsenin gün gelip CTP’nin hükümette olacağını, iktidar olacağını, ülkeyi yöneteceğini hayal dahi etmediğini belirtti. CTP’nin 1990’lara kadar büyük bedeller ödeyerek siyasi faaliyetlerini sürdürdüğünü, asla hükümete gelemeyeceği söylendiği halde mücadelesine devam ettiğini kaydeden Erhürman, “CTP ve CTP’liler bu mücadeleyi ne için verdi? Aslında çok basit, çok insani şeyler için… Sevgi için, insanca yaşam için, insan hakları için… Demokrasi gelsin, özgürlükler yaşanabilsin diye mücadele edildi. CTP adalet talep etti, eşitlik talep etti ve bunlar için çok ağır bedeller ödedi” dedi. Bu uzun mücadelede bu ülkede yaşayan her insana dokunup, kucaklaşmayı kendilerine şiar edindiklerini ifade eden Erhürman, bu adada nefes alıp veren tüm insanlarla kardeşçe birlikte yaşayabilelim diye mücadele ettiklerini belirtti. Erhürman, “hayat kısa ama mücadele uzun sürer. CTP’liler hayatlarını birbirlerinin hayatlarına ekleyerek mücadeleyi ileri taşıdı, bundan sonra da bu böyle olacak” dedi.
Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında aylardır süren ‘hükümet bozuluyor’ senaryolarına da değinerek şöyle konuştu:
“İlk kez hükümete geldiğimiz 1990’lı yıllardan bugüne CTP’nin bir ödevi var. Bu da ülkeyi yönetme ödevidir. Hepsinden önemlisi yönetme sorumluluğudur. CTP başbakanlık ya da bakanlık koltuğunda kurulmadı. Başbakanlık, bakanlık önemli değil. Biz hükümette olmazsak nefes dahi alamayız, partimizi yaşatamayız diyenlerden ne olduk ne de bundan sonra olacağız. Ancak, eğer biz yönetme sorumluluğunu üstlenmezsek, ülkeyi hangi zihniyetin yöneteceği, dahası nasıl yöneteceği de herkesin bildiği bir şeydir. Bu yüzden her daim yönetme sorumluluğuyla davranmaya yükümlüyüz. Gelecek kuşaklara karşı yükümlüyüz. Yazılan, çizilen senaryoları gazetelerden okuyoruz. CTP herhangi bir senaryonun parçası değildir. Elbette bu senaryoların nasıl yazıldığı ve nasıl oynandığı konusunda bilgi ve tecrübe sahibiyiz. Biliriz, görürüz, değerlendirmemizi yaparız ama son tahlilde bunlara kulak asmaz, işimize bakarız. Biz sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. 14 aydır her hafta hükümet bozulur, yenisi kurulur. Dinlemekten, okumaktan bıktık usandık. Yenilenen senaryolarla aynı şeyi yazıp çiziyorlar. Biz her hâlükârda işimize bakacağız ve adalet için, eşitlik için, demokrasi için, barış için, insan hakları için ne pahasına olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz.”
Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp konuşmasında Partinin 48 yıllık geçmişine değinerek geleneklerine sahip çıktıklarını, adaleti, demokrasiyi, daha fazla sevgiyi ve barışı savunarak CTP’nin bugünlere geldiğini ifade etti. Daha fazla demokrasi ve inadına barış istenciyle mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden Kayalp, “Kıbrıs Türk halkı bize yönetme şansı vermiştir. CTP, 1974 sonrası dönemden 2003’lere, yakın döneme kadar sadece iki buçuk yıl hükümet edebilmiştir. Son 15 yılda ise 9 yılını yönetimde geçirmiştir. Bu nedenle halkımıza karşı olan sorumluluğumuz gereği ilkelerimize sahip çıkarak halkımıza yakışan hizmeti vermek için çalışmaya, büyümeye devam edeceğiz” dedi.
Mağusa ilçesinin büyük olduğunu, katılımcı anlayışla herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Kayalp, etkili örgütlenmeyi sürdüreceklerini ifade ederek kırsaldan kente en ücra köşenin İlçede temsil edileceği bir yapıyı bu dönemde oluşturacaklarını belirtti. Diğer bir hedeflerinin de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu ifade eden Kayalp, CTP’nin kendi adayını çıkaracağını, Parti tabanında geniş şekilde tartışarak en uygun adayı belirleyeceklerini ifade etti. Genel ve yerel seçimlere de bir yandan hazırlanmaya devam edeceklerini, örgütlülüğü sürdüreceklerini belirtti.
CTP’nin yerel yönetimlerde marka olduğunu kaydeden Kayalp, bu hizmet anlayışını ülkenin geneline yaymak için çalışacaklarını ifade etti. Birlikte olunduktan sonra başarıyı yakalamaktan başka şansları olmadığını vurgulayan Kayalp, bunun yakalanamaması durumunda nelerin kaybedilebileceğinin de bilindiğini ifade etti.
AKEL Mağusa İlçe Sekreteri Chrysanthos Zannettos de konuşmasında ortak vatana ve ortak mücadeleye vurgu yaptı. “Birleşmiş federal Kıbrıs vizyonu bizleri birleştiren en önemli şeydir” diyen Zannettos, dayanışma ve ortak faaliyetlerin güçlendirilmesinin önemine değindi. AKEL’in müzakere sürecini desteklediğini ve çözümün daha fazla bekletilemeyeceğini belirten Zannettos, zamanın yeniden birleşmenin lehine ilerlemediğine dikkat çekti.
YÖNETİM VE DİSİPLİN KURULLARI BELİRLENDİ
Mağusa İlçesi 23. Olağan Kongresi’ne göre İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Cemal İnce, Cemal Mert, Çimen Varer, Erhun Şahali, Erol Adalıer, Fatoş Erozan, Hasan Pekineli, Hüseyin Aranır, Ömer Gür, Şafak Çankaya.
İlçe Disiplin Kurulu ise şöyle belirlendi: Hasan Anday, Osman Kocatürk, Saffet Mehmetalioğulları, Firuz Atakan , Hikmet Burkay .
- İlaçlanan Bölgede Hayvan Otlatma Ve Hasat Artık Güvenli
- El-Sen Görev Şehidi İbrahim Esmer İçin Anma Töreni Düzenliyor
- Baybars:maaş Ödeme Noktasında Sıkıntı Yok
- Ataoğlu:tanıtım Açısından Çok Başarılı Bir Turizm Modeli
- Turistler Portakal Hasatını Yerinde İzledi
- Cumhurbaşkanlığı’nda ”şehir Parkı Ve Yeşil Alan” Projesi Ele Alındı
- Lefkoşa İzcilik Derneği, Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvası’nı Ziyaret Etti
- Ubp Genel Başkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni Ziyaret Etti
- » “Hedef Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi”
- » Pist Çocuklarla Şenlenecek
- » Ab’de Kamu Borcunun Gsyh’ye Oranı Düştü
- » Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali, 5 Mayıs Pazar Günü Büyükkonuk’Ta Yapılıyor
- » Kaff Festivali Kapsamında,özel Gereksinimli Bireyler Sinemayla Buluşturuldu
- » Akıncı: Ben Sen Yok, Artık Biz Diyebilmeliyiz
- » “yaklaşık 140 Bin Konut Abonesi 1 Nisan’da Otomatik Olarak 3 Zamanlı Tarifeye Geçirildi”
- » Özuslu: Basın Özgürlüğü Gazetecinin Özgürlüğü Değildir, Hayatın Özgürlüğüdür
- » Yücel Yazgın’ın ”kıbrıslı Yorumlar” Sergisi Bakan Ataoğlu Tarafından Açıldı
- » Bay-Sen’İn Yeni Yönetim Kurulu, Brtk Müdürü Akter’Le Görüştü
- » Akıncı:birer Barışçı İnsan Olarak Yetişmenizi Diliyorum
- » Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması Bugün Yapıldı
- » “Enerjimizi Birlikte Yoğunlaştırırsak Sorunları Daha Kolay Aşarız”
- » Sri Lanka’da Leoparın Saldırdığı Kişi Öldü
- » Radyo Güven Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Finali Yapıldı
- » Diş Tabipleri Odası’Nın ”8. Colgate Afiş Yarışması” Sonuçlandı
- » Sağlık Bakanlığı ‘kadının Doğurganlık Hakları Ve Sağlığı Çalıştayı’ Düzenliyor
- » Bm, Libya’daki 163 Düzensiz Göçmeni Tahliye Etti
- » Özyiğit Çocukları Ağırladı
- » Şahali:narenciyede Dönüştürücü Adımları Atmak Temel Vazifemiz
- » Prof. Çelik Kanser Hastalarına Yönelik Bilinçlendirme Semineri Gerçekleştirecek
- » Tabipler Odası’ndan ”lenfomalar” Konferansı
- » Güney Afrika’da Kilise Çöktü: 13 Ölü
- » Lefkoşa İzcilik Derneği, Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvası’nı Ziyaret Etti
- » Askeri Geçiş Konseyi: Sudan’da Kurulacak Yeni Hükümete Askeri Konsey Aday Göstermeyecek
- » Elele Kreşi Çocukları Bakan Çeler’i Ziyaret Etti
- » “Kadının Doğurganlık Hakları Ve Sağlığı” Konulu Çalıştay Düzenleniyor
- » Notre Dame Yangınında ‘kısa Devre’ Şüphesi
- » Cumhurbaşkanlığı’nda ”şehir Parkı Ve Yeşil Alan” Projesi Ele Alındı
- » Devrim Tayanç Malyalızade Resim Atölyesi Sergisi 24 Nisan’da Açılacak
- » Lefkoşa Gezi Treni Bugünden İtibaren Ücretsiz Turlara Başlıyor
- » Ayşe Tural “Yaşamın Büyüsü “ Adlı Kitabını Güngördü’Ye Takdim Etti
- » Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği İleri Bir Tarihe Ertelendi
- » Varol Çelik Kanser Hastalarına Yönelik Bilinçlendirme Semineri Veriyor
- » Ayşe Aşık Bugün Toprağa Verilecek
- » Zafer İçin Isparta’Ya Uçtular
- » Putin’den Kuzey Kore Değerlendirmesi
- » Yıldızlar Güreşecek
- » Tohum Takas Şenliği Bu Cumartesi Lefkoşa’Da Gerçekleşecek
- » 15’İnci Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Devam Ediyor
- » Akbaş, Mersin’De Ter Dökecek
- » Bakanlar Kurulu Toplanacak
- » Baybars:maaş Ödeme Noktasında Sıkıntı Yok
- » İlaçlanan Bölgede Hayvan Otlatma Ve Hasat Artık Güvenli
- » Tahsin Mertekçi Anısına Dostluk Maçı
- » Ydü Finale Koşuyor (74-39)
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Erhürman:yönetme Sorumluluğuyla Davranmakla Yükümlüyüz!
- » Cemsa’Da Drift Heyecanı
- » El-Sen Görev Şehidi İbrahim Esmer İçin Anma Töreni Düzenliyor
- » Dr Ayten Sururi, Tenis İle Anılacak
- » 1.ulusal Doğu Akdeniz Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sempozyumu Başladı
- » Antarktika’da Buz Tabakası Parçalandı, Binlerce Yavru Penguen Boğuldu
- » Ataoğlu:tanıtım Açısından Çok Başarılı Bir Turizm Modeli
- » Camcıoğlu Ve Bulli Turnuvasında Esiner Esti
- » Bm’den Rusya Ve Türkiye’ye İdlib Çağrısı
- » Spor Dairesi Taşındı
- » “Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları 2019” Başladı
- » Turistler Portakal Hasatını Yerinde İzledi
- » “Kıbrıs’In Son Gurbetleri” Kitap Tanıtımı Ve Sergisi 2 Mayıs’Ta
- » Şahali:narenciyede Dönüştürücü Adımları Atmak Temel Vazifemiz
- » Bay-Sen’İn Yeni Yönetim Kurulu, Brtk Müdürü Akter’Le Görüştü
- » 14. Çilek Festivali Yarın 18.00’Deki Kortej Yürüyüşüyle Başlayacak
- » Salih-İpek Ünüvar Zirvede
- » Şampiyon Ydü
- » Putin İle Kuzey Kore Lideri Kim Bir Araya Geldi
- » Akıncı, Ahmet Sami Topcan’In Hayatını Konu Alan Belgeselin Gösterimine Katıldı
- » Yıldızlar Ligi Start Alıyor
- » “Hedef Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi”
- » Pist Çocuklarla Şenlenecek
- » Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali, 5 Mayıs Pazar Günü Büyükkonuk’Ta Yapılıyor
- » Özuslu: Basın Özgürlüğü Gazetecinin Özgürlüğü Değildir, Hayatın Özgürlüğüdür
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans