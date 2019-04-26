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26 Nisan 2019 Cuma Saat 11:26
15’İnci Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Devam Ediyor
15’inci Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor. 11 Mayıs’ a kadar devam edecek festivalde, bu akşam dünyaca ünlü Polonyalı piyanist Marek Drewnowski, Chopin Solistleri eşliğinde sahne alacak. Yarın akşam ise müzik t
15’inci Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor.
11 Mayıs’ a kadar devam edecek festivalde, bu akşam dünyaca ünlü Polonyalı piyanist Marek Drewnowski, Chopin Solistleri eşliğinde sahne alacak.
Yarın akşam ise müzik tarihinde onlarca besteci tarafından yazılmış örnekleri arasında başyapıt olarak kabul edilen Pergolesi’nin Stabat Mater’i soprano İrem Kırgız, Alto Elif Canbazoğlu ve Ancora Ensemble yorumuyla Bellapais Manastırı’nda dinlenebilecek.
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