İlaçlanan Bölgede Hayvan Otlatma Ve Hasat Artık Güvenli

Tarım Dairesi Müdürlüğü, Ercan Havalimanı ile Devlet Üretme Çiftlikleri Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde hayvan otlatılabileceği ve hasat yapılabileceğini duyurdu.

Tarım Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen çekirgeler için 9 Nisan’da ilaçlama sürecinin tamamlandığını, bugünden itibaren ise hayvan otlatmak veya hasat yapmanın güvenli olduğunu açıkladı.

Açıklamada, çekirge sürülerinin ekonomik düzeyde büyük zarar verebileceğinden bölgede ilaçlama yapma kararı alındığı hatırlatıldı.

