Baybars:maaş Ödeme Noktasında Sıkıntı Yok

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars BRT’de yayınlanan Basın Odası programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlar Kurulu rutin haftalık toplantısında ekonomi ve mali konularda yaşanan sıkıntıların da ele alındığını belirten Baybars, maliye müsteşarlarının da katıldığı toplantıda maaş ödeme noktasında sıkıntı olmadığının kendilerine bildirildiğini ifade etti…

Bu ayın öngörülen rakamlarının borçlanmadan ödenebileceğini ve herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydeden Baybars, borçlanma olursa hükümetten mi çekileceksiniz sorusuna her konunun hükümetin bozulmasına yorumlandığını ancak kendilerinin tek düşüncesinin halkın çıkarları doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz ay bir iş insanından alınan avansla maaşların ödendiğini ve çıkıp bunun doğru olmadığını söylediklerini ve yanlış olan şeyleri söylemeye devam edeceklerini kaydeden Baybars, “borçlanırsak” veya “şu veya bu olursa hükümetten çekiliriz” diye bir açıklama yapmadıklarını anımsattı.

Baybars, ekonomik protokolün henüz imzalanmamış olmasının yarattığı sıkıntılara değinerek, kendi kendine yeten bir ekonomi yaratabilmek adına çalışma yaptıklarını söyledi.

Protokolle ilgili son durumun sorulması üzerine de Baybars, taslak üzerindeki görüşmelerin devam ettiğini ve imza aşamasında olunmadığını aktardı.

Hükümette sorun olmadığı yönünde ne kadar net olduğunun sorulması üzerine Baybars, Şubat 2018’den itibaren her ay bu soruya muhatap olduklarını kaydederek, sıkıntıların baki olduğunu, her Bakanlar Kurulu’nun toz pembe geçmediğini, zaman zaman gösterdikleri tepkilerin hükümet düşüyor anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Baybars, “halka hizmet ettiğimiz noktada varız. Bu hükümetin halk nezdindeki meşrutiyetinin sona ermesiyle bu hükümet ancak böyle bitebilir” dedi.

Mali Protokol içerisine koymak istedikleri tek maddenin belediyeler reformu olduğunu kaydeden Baybars, reformun gerçekleşmesiyle birlikte aktarılacak reform ödeneğiyle işlerin daha rahat ilerleyeceğini ancak bu rakam aktarılmasa da duruşlarından geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Baybars, belediyeler referandumunda belediyelerin sayısının kaça düşürülmesinin öngörüldüğünün sorusu üzerine de bu konuda 3 alternatif olduğunu ve bunların 6 ilçede 6 belediye, 13 bucak üzerinden 13 belediye ve 3 büyük şehir belediye ile diğer belediyelerin de kapatılmaması yönünde olduğunu anlattı.

Kendisinin 6 ilçede 6 belediye taraftarı olduğunu kaydeden Baybars, buna taraf olmasının nedenini açıkladı.

Baybars, bazı belediyelerin devam edebilme noktasında zorlanır noktaya geldiğini kaydetti.