Ataoğlu:tanıtım Açısından Çok Başarılı Bir Turizm Modeli

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Almanya’dan gelen turistlere yönelik portakal hasatı etkinliği düzenledi. Yaklaşık 2 yıl önce başlatılan hasat etkinlikleri, ülkeye gelen turistlerin oldukça ilgisini çekiyor.

Sürdürülebilir alternatif turizm kapsamında özel ilgi turizmine yönelik olarak gerçekleştirilen etkinlikler her yıl artarak devam ediyor.

Etkinliğe Turizm ve Çevre Baknlığı Bakanlık Müdürü Ali Orçan ve Tanıtma Memuru Şanel Tağmaç da katılarak turistlere organizasyon ile ilgili bilgiler verdiler.

Söz konusu etkinlik Güzelyurt’a bağlı Zümrütköy’de gerçekleşirken, turitler Kazım Başlı’ya ait portakal bahçesinde hem portakal toplama, hem tadına bakma hem de potakal suyunu tatma imkanı buldular.

Organizasyona Zümrütköy Muhtarlığı ile Cypruvex’de destek vererek, turistlerin farklı bir gün geçirmesine vesile olmuş oldular.

Etkinliğe katılan turistlere, bakanlık tarafından heybe içerisinde tanıtıcı yayınlar broşürü, ülkede yetişen ürünler, Kıbrıs’a özgü yiyecek içeçekler ve kültürel bilgiler içeren broşürler de verildi.

Ataoğlu, alternatif turizmin ülkemizdeki bölgeler içerisinde yatişen niş ürünlerin turistlere tanıtılmasının ülkeye gelen turist açısından çok önem arz ettiğini söyledi.

Ataoğlu, ülkede yetişen ürününlerin toplanması, ve daha sonrasında geçtiği prosedürlerde yabancı turistlerin de aktif olarak katılımlarının sağlanmasının tanıtım açısından da çok başarılı bir model olduğunu belirtirken, haftaya da turistlere çilek hasatı yaptırmayı düşündüklerini vurguladı.

Kış aylarında kültürel etkinliklere ve bu tür hasat etkinliklerinin yoğun geçtiğini söyleyen Ataoğlu, hellim yapımından, patates toplamaya kadar her türlü etkinlikleri turistlere yaptırdıklarını ifade etti.

Turistlerin bu tür etkinlikleri başka ülkelerde bulamadıklarını da söyleyen Ataoğlu, Kıbrıs Türk insanının misafirperverliği karşısında turistlerin her yıl adamızı ziyaret etmek istediğini de vurguladı.