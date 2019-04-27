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Antarktika’da Buz Tabakası Parçalandı, Binlerce Yavru Penguen Boğuldu
26 Nisan 2019 Cuma Saat 11:26

Antarktika’da Buz Tabakası Parçalandı, Binlerce Yavru Penguen Boğuldu

Antarktika'da üzerinde yaşadıkları dev buz tabakasının kötü hava koşulları yüzünden parçalanması nedeniyle binlerce yavru imparator pengueninin boğularak öldüğü açıklandı. Bilim insanları facianın 2016'da Weddell Denizi&#

Antarktika’da üzerinde yaşadıkları dev buz tabakasının kötü hava koşulları yüzünden parçalanması nedeniyle binlerce yavru imparator pengueninin boğularak öldüğü açıklandı.

Bilim insanları facianın 2016’da Weddell Denizi’nde yaşandığını, Brunt Buz Sahanlığı’nın ucunda yaşayan sürünün daha sonra nüfuslarını yeniden artırma çabasına girmediklerini söylüyor.

Uzmanlar dev bir buz dağının yaşadıkları yeri tehdit etmesi nedeniyle bunun zaten anlamsız olacağını belirtiyor.

Yavru penguenlerin ölümü, İngiliz Antarktika Araştırmaları ekibi tarafından duyuruldu.

Dr. Peter Fretwell ve Dr. Phil Trathan, uydu fotoğraflarında Halley Körfezi’ndeki penguen sürüsünün aniden ortadan kaybolduğunu fark etti.

800 kilometre yukarıdan görülebilen alan bir gecede sulara gömüldü. Bölgede onlarca yıldır 14 bin ile 25 bin çift yumurtadan çıkan yavrularını burada büyütüyordu.

İmparator penguenleri, en uzun ve en ağır penguen türü. Bu kuşlar, üzerinde üreyebilecekleri dev buz kütlelerine ihtiyaç duyuyor. Hayvanlar buraya Nisan’da geliyor ve yavrularının tüylerinin çıkacağı Aralık’a kadar kalıyor.

Bu nedenle, buz tabakasının bu süre içinde parçalanmaması gerekiyor.

Buz tabakasının normalden erken parçalanması halinde, yavru kuşların henüz yüzebilecek kadar

Araştırmalar, buz tabakalarının, bilgisayar modellemelerindeki seviyeye kadar küçülmesi halinde bu yüzyılın sonuna kadar penguen nüfusunun yüzde 50-70 oranında azalabileceğini gösteriyor.

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