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Putin’den Kuzey Kore Değerlendirmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’nin egemenliğini korumak için güvenlik garantisine ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Görüşmeden oldukça memnun olduğunu bildiren Putin, Kim’in bütün konularda yeterince açık bir şekilde müzakerelerde bulunduğunu anlattı.
Putin, ikili ilişkiler, yaptırımlar, ABD-Kuzey Kore ilişkisi, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konularını detaylı bir şeklide ele aldıklarını dile getirdi.
Uluslararası hukukun gücünü geri kazanmasının önemli olduğunu belirten Putin, dünyadaki durumu uluslararası hukukun belirlemesi gerektiğini kaydetti. Bunu başarmaları halinde dünyadaki zor durumları çözmenin ilk adımını atacaklarını söyleyen Putin, bu ilk adımın Kuzey Kore’nin silahsızlanması olacağını dile getirdi.
Putin, “Kuzey Kore, egemenliğini korumak için güvenlik garantisine ihtiyaç duyuyor.” ifadelerini kullandı.
Rusya lideri, Kuzey Kore meselesinde tarafların kendi çıkarlarına uygun olarak kademeli bir şekilde birbirine saygıyla yaklaşması halinde nükleer silahsızlanma meselesine kesinlikle çözüm bulunabileceğini vurguladı.
Yarın Çin’e yapacağı ziyarette Kim ile görüşmesinin içeriğini Amerikalı yöneticilerle paylaşacağını söyleyen Putin, “Rusya’nın pozisyonu her zaman açıktır. Gizli hiçbir şey yok. Hatta Kim, bizzat kendisi, Kore ile ilgili süreçle bağlantılı ortaya çıkan sorunları Amerikan tarafına anlatmamı istedi. Bunları ABD ve Çinlilerle ele alacağız.” şeklinde konuştu.
ABD ile Rusya’nın nükleer silahsızlanma konusunda çıkarlarının örtüştüğüne dikkati çeken Putin, “Biz tamamen nükleer silahsızlanmadan yanayız ve dünya çapında kitle imha silahlarının yayılmasına karşıyız.” dedi.
Putin, nükleer çatışma tehdidini azaltmanın öncelikleri olduğunu kaydederek “Kuzey Kore liderinin aynı bakış açısına bağlı kaldığı izlenimini edindim. Onlar sadece güvenliklerinin garantisine ihtiyaç duyuyorlar, hepsi bu. Bunu böyle düşünmek gerekiyor.” diye konuştu.
Kore konusunda çok taraflı müzakere formatına şu anda ihtiyaç olup olmadığı sorusu üzerine Putin, bunu tam olarak bilmediğini söyledi.
Kuzey Kore’nin güvenlik garantisi için uluslararası garantinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Putin, “Kuzey Kore için garanti sadece ABD’den ya da komşusu Güney Kore’den olacaksa bu iyi. Eğer bu yeterli değilse bence büyük olasılıkla, çok istersek, o zaman Kuzey Kore’nin uluslararası güvenlik garantileri sistemini geliştirmek için 6 taraflı müzakereler gerekli olacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore lideri Kim, görüşmelerinin ardından birlikte yemek yedi. Yemek esnasında Putin, Kuzey Kore liderine kılıç ve bardak takımı, Kim de Putin’e Kore kılıcı hediye etti.
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