Cemsa’Da Drift Heyecanı

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Drift NEU Organizasyonun düzenlediği 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası pazar günü başlıyor

2019 KKTC Drift Şampiyonası, Pazar günü düzenlenecek ilk yarış ile başlıyor. Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışın serbest antrenmanları Cumartesi yapılacak.

Pazar günü saat 11.30’da sıralama turları, saat 13.30’da ise finalistlerin seyircileri selamlama turunun ardından ikili eşleşmeler başlayacak.

Geçtiğimiz sezondan farklı olarak bu sezon yarışlar iki kategoride yapılacak. Pro Kategori ve Semi-Pro Kategori olarak yarışçılar ayrılacak ve birinci olmak için mücadele verecek.

Drift NEU organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün gerçekleştireceği Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın hakemliğini geçmiş sene olduğu yine Drift Master Avrupa Şampiyonası’nda görev yapmış hakemler üstlenecek.