Dr Ayten Sururi, Tenis İle Anılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dr. Ayten Sururi Tenis anı turnuvası yapılıyor.

2-14 Mayıs tarihleri arsında Doğu Akdeniz Üniversitesi Tenis Kortlarında gerçekleştirlecek olan 5.Dr.Ayten Sururi tenis anı turnuvasında tekler, çiftler, karışık çiftler olmak üzere üç kategoride yapılacak. DAÜ 5.Dr.Ayten Sururi tenis anı turnuvasına katılımın yüksek olması beklenilirken tenis severlerinde ilgi gösterilmesi bekleniliyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi 5.geleneksel Dr.Ayten Sururi tenis anı turnuvasına son kayıt tarihi 1 Mayıs Çarşamba günü olduğu açıklandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi 5.geleneksel Dr.Ayten Sururi tenis anı turnuvasına katılacak olan Teniscilerin kayıt işlemlerinin ardından 2 Mayıs Perşembe günü saat 10.00 da kura çekimi yapılarak program belli olacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi 5.geleneksel Dr.Ayten Sururi tenis anı turnuvasının ardından dereceye girenler belirlenecek. Turnuvaya katılımı ücretsiz olurken kayıt yaptırmak isteyen tenisciler organizasyon komitesi başkanı Aydın Kayol’a yaptırabilirler.