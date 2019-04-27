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Camcıoğlu Ve Bulli Turnuvasında Esiner Esti
26 Nisan 2019 Cuma Saat 11:27

Camcıoğlu Ve Bulli Turnuvasında Esiner Esti

Güzelyurt Darts Birliği’nin düzenlediği Mustafa Camcıoğlu/ Mehmet Bulli Açık Anı Darts Turnuvası’nda İbrahim Esiner şampiyon oldu. Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’n

Güzelyurt Darts Birliği’nin düzenlediği Mustafa Camcıoğlu/ Mehmet Bulli Açık Anı Darts Turnuvası’nda İbrahim Esiner şampiyon oldu.

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün yaptığı Mustafa Camcıoğlu/Mehmet Bulli Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen turnuvada İbrahim Esiner şampiyon oldu. Esiner, finalde Caner Bozbeyli’yi 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Abuzer Ekbiç ile Mehmet Fırat arasında yapılan üçüncülük maçını Abuzer Ekbiç 3-1 kazandı.  Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon İbrahim Esiner’e ödülünü Hasan Camcıoğlu ikinci Caner Bozbeyli’ye ödülünü Mustafa Atadeniz taktim etti. Üçüncü Abuzer Ekbiç ödülünü Binatlı Kulüp Başkanı Orsel Neşe  taktim etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı finaller

Abuzer Ekbiç-İbrahim Esiner: 1-3

Caner Bozbeyli-Mehmet Fırat: 3-1

Üçüncülük maçı

Abuzer Ekbiç-Mehmet Fırat: 3-1

Final maçı

İbrahim Esiner-Caner Bozbeyli: 3-2

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Mehmet Fırat

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: İbrahim Esiner

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: İbrahim Esiner

 

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Camcıoğlu Ve Bulli Turnuvasında Esiner Esti Haberi

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