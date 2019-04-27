Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, 14’üncüsü bu yıl yapılacak Çilek Festivali bugün başlıyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla 26 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında altı gün boyunca devam edecek “14. Geleneksel Çilek Festivali” bugün saat 18.00 de Yeşilırmakta Kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Yeşiırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar “14. Geleneksel Çilek Festivali”ne tüm halkın davetli olduğunu bildirdi.