Yayla Köyü Sahil Temizliği Bugün Gerçekleştirildi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ile Yayla Sağlık Araştırma ve Geliştirme Derneği işbirliğiyle bugün Yayla köyünde sahil temizliği yapıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ile Yayla Sağlık Araştırma ve Geliştirme Derneği, çöplerin oluşturduğu çevre kirliliğine ve çevresel kanserojen faktörlere dikkat çekmek amacıyla Yayla köyünde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte ilk olarak Yayla sahil bölgesi yakınlarına dökülen çöpler bölgesi ziyaret edildi.

Burada iyilik Gönüllüsü Dr.Nurçin İncirli basına açıklamada bulundu.

İncirli, bir insanın en önemli hakkının sağlıklı bir şekilde yaşamak olduğuna işaret ederek, bunun için de sağlıklı ve temiz bir çevre, sağlıklı gıdalar ile temiz suyun şart olduğunu vurguladı.

Yayla köyünde son 10 yılda 38 kişinin kanserden hayatını kaybettiğini, köyde kanser vakalarından ölüm oranının yüzde 73 olduğunu belirten İncirli, bu konuda tüm çağrılara rağmen bilimsel bir araştırmanın yapılmadığını söyledi.

İncirli, Yayla’da 2 baz istasyonu, tarım alanlarında kullanılan pestisitleri, gaminiler, arıtma tesisi ve kontrolsüz çöplük alanları bulunduğunun altını çizerek, tüm bu çevresel faktörlerin insan sağlığını olumsuz etkileyen yanları bulunduğunu kaydetti.

İncirli, yetkilileri, bölgeyi sağlığına kavuşturmak ve köyün gelişimine katkıda bulunacak yatırımlara davet etti.

Yayla Sağlık Araştırma ve Geliştirme Derneği Asbaşkanı Mahmut Hamdi de söz alarak köylü olarak yaşadıkları sıkıntılar konusunda bir türlü seslerini duyuramadıklarını ifade ederek, yetkilileri konuya duyarlı davranmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından Yayla sahil bölgesindeki çöpler toplandı.