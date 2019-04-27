Gazimağusa Kale girişinde bulunan Ravelin, Akkule yapılan restorasyon ve düzenlemenin ardından bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akınci ve eşi Meral Akıncı’nın da karıldığı törenle açıldı.

Akkule yapılan restorasyon ve düzenlemenin ardından gerçekleştirilen törenle açıldı.

Açılışta konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ravelin Kara Giriş Kapısı’nın restorasyonun ardından birtakım düzenlemelerle turistlere daha iyi hizmet verecek konuma getirildiğini anlattı.

Gazimağusa suriçinin tarihi zenginliklerine vurgu yapan Ataoğlu, bakanlık olarak suriçine her türlü katkıyı koymaya devam edileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Gazimağusa Suriçi’nin baştan aşağı bir tarih olduğunu belirterek, suriçinde birçok uygarlığın izlerinin bulunduğunu kaydetti.

Tarihi eserlerinin bugüne kadar korunduğunu ve gelecek nesillere taşımak adına da bu günden sonra da korunması gerektiğine işaret eden Akıncı, turizm açısından da tarihi eserlerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi.