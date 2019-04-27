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Bakan Özyiğit, 14. Çilek Festivali’nin Açılışına Katıldı
27 Nisan 2019 Cumartesi Saat 13:36

Bakan Özyiğit, 14. Çilek Festivali’nin Açılışına Katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Çilek Festivali’nin açılışına katıldı. Kortejle birlikte festival alanına yürüyen Bakan Özyiğit, v

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Çilek Festivali’nin açılışına katıldı.

Kortejle birlikte festival alanına yürüyen Bakan Özyiğit, vatandaşlarla bir araya geldi, konuşmaların ardından gerçekleştirilen halk dansları gösterilerini izledi, vatandaşlarla anı fotoğrafı çektirdi.

Bakan Özyiğit, açılışta yaptığı konuşmada, üretken ve toprağına sahip çıkan bölge halkı ile birlikte festival coşkusunu yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem etkinliği gerçekleştirenlere hem de sıcak misafirperverlik için Yeşilırmaklılara teşekkür etti.

Bölgenin sahip olduğu güzellikleri bozmadan, citta slow ruhuna da uygun bir şekilde kendi kendine yeteceği sürdürülebilir bir yaşama ve üretime sahip olması için uğraş verdiklerini belirten Özyiğit, bölgenin, hem doğal kaynakları, hem de çalışkan insanlarının yaşam biçimi ile tüm Kıbrıs’a model olacak potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Özyiğit, Potansiyelini tarihsel zenginliğinden, havasından, denizinden ve toprağından alan bölgenin akılcı ve sürdürülebilir kalkınma politikasına sahip olması bizlerin olmazsa olmazıdır dedi.

Konuşmasında bölge halkına bir de müjde veren Bakan Özyiğit, geçmişte okul binası olarak kullanılan, ancak uzun yıllardır atıl durumda bulunan arazi ve binayı bölge halkının kullanımına verme kararı aldıklarını belirterek, bununla ilgili adımın önümüzdeki günlerde atılacağını ve bir protokol imzalayacaklarını açıkladı.

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