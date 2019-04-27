27 Nisan 2019 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
”m. Necati Özkan Bilim-Kültür-Sanat Başarı Ödülleri” 21. Kez Veriliyor
27 Nisan 2019 Cumartesi Saat 13:36

”m. Necati Özkan Bilim-Kültür-Sanat Başarı Ödülleri” 21. Kez Veriliyor

Necati Özkan Vakfı’nın geleneksel “M. Necati Özkan Bilim-Kültür-Sanat Başarı Ödülleri” 21. kez veriliyor. Necati Özkan Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, bu yıl, 2016-2018 dönemindeki faaliyetler dikkate alınarak değerlendirmeler ya

Necati Özkan Vakfı’nın geleneksel “M. Necati Özkan Bilim-Kültür-Sanat Başarı Ödülleri” 21. kez veriliyor.

Necati Özkan Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, bu yıl, 2016-2018 dönemindeki faaliyetler dikkate alınarak değerlendirmeler yapıldı.

Seçici Kurul Ocak 2019 itibarı bazı kişilere ve kurumlara ödül verilmesini kararlaştırıldı.

Yanık olan tiyatro sahnesi ve salonunun yokluğuna rağmen 1999 yılından beri Devlet Tiyatroları’nın perdelerinin kapanmamasına gösterdikleri dirayetli uğraştan dolayı, Devlet Tiyatrosu’nun ödüllendirilmesi uygun görüldü.

Öte yandan 1965 yılından beri katılmış olduğu bireysel, karma ve uluslararası resim sergilerindeki başarılarından dolayı Salih M. Çizel’in ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.

“Kıbrıs insanını, sinema ve dizilerde Türkiye ve uluslararası platformlarda gösterdiği başarılı temsiliyetinden” dolayı Hazan Ergüçlü’nün, “ülke fotoğraf sanatına koyduğu katkı ve uluslararası başarıları ile Kıbrıs’a getirdiği pozitif etkiden” dolayı Yıltan Taşçı’nın ödüllendirilmesi de uygun görüldü.

“Yaptığı arkeolojik araştırmalar ve ülkenin geçmişini günümüze taşımasına çalışmalar ve yayınladığı kitaplardan” dolayı Tuncer Bağışkan ve “ülke tiyatro, sinema, dizi ve senaryo sanatında ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarından” dolayı Ertaç Hazer’in ödüllendirilmesi da kararlaştırıldı.

Ödüller 7 Mayıs tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

Gecede, M. Necati Özkan’ın kendi sesinden bir dinleti ve BRT tarafından hazırlanan M. Necati Özkan ile ilgili “Ateşleri Yakan Kıvılcım” Belgeseli özet gösterisi de gerçekleştirilecek.

Bu haber toplam 176 defa okunmuştur
”m. Necati Özkan Bilim-Kültür-Sanat Başarı Ödülleri” 21. Kez Veriliyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans