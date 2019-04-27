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Meksika’da Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
27 Nisan 2019 Cumartesi Saat 13:38

Meksika’da Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Meksika'nın doğusunda yer alan Veracruz eyaletinin Mixtla de Altamirano Belediye Başkanı Maricela Vallejo'nun da aralarında bulunduğu üç kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Savcılıktan yapılan açıklamada araçla gi

Meksika’nın doğusunda yer alan Veracruz eyaletinin Mixtla de Altamirano Belediye Başkanı Maricela Vallejo’nun da aralarında bulunduğu üç kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Savcılıktan yapılan açıklamada araçla giderken uğradıkları silahlı saldırıda Vallejo, eşi ve sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ülkenin batısında yer alan Michoacan eyaletinin Nahuatzen Belediye Başkanı David Eduardo Otlica Aviles üç gün önce kaçırılmış daha sonra cesedi bulunmuştu.

Ülkede geçen yıl Jalisco eyaletine bağlı Tecalitlan’ın Belediye Başkanı Victor Diaz Contreras, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Meksika’da 2006 yılından bu yana 60’dan fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürüldü.

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