Tomgüsehan Sırlar Adası Kitabını Takdim Etti

Dr. Turgül Tomgüsehan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye “Sırlar Adası” isimli romanını takdim etti.

Girne Polis Müdürlüğü’nde başmüfettiş olarak görev yapan Dr. Turgül Tomgüsehan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret ederek “Sırlar Adası” isimli ezoterik siyasi romanını takdim etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Dr. Turgül Tomgüsehan’ın hazırladığı kitabı çok merak ettiğini ve en kısa zamanda okumak istediğini söyledi. Nidai Güngördü, araştırma yaparak kalıcı bir eser bırakan Tomgüsehan’ı yayınladığı kitap nedeniyle tebrik etti.

Dr. Turgül Tomgüsehan ise Kıbrıs’ı tarihsel bütünlük içinde birçok boyutta ele alan kitabın, genel olarak St. Barnabas İncili ekseninde ilerlediğini belirterek, kitabın ülkemizin yanı sıra, Türkiye’deki tüm kitap evlerinde satışa sunulacağını dile getirdi.