Çeler: Sosyal Sigortalar’In Gelirlerinde 9 Milyonluk Artış Öngörüyoruz

BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, çalışma yaşamına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Çeler, 1 Mayıs’ın işçinin ve emekçinin bayramı olduğunu belirterek, böyle bir günde emekçilerin çalıştırılmaması için uğraştıklarını, bunun sadece marketler için değil tüm sektörler için geçerli olduğunu söyledi.

Çeler, 1 Mayıs’ta işçi çalıştıran ancak gereğini yerine getirmeyen işletmeler kişi başı üç asgari ücret ceza kesileceğini belirtti.

Çeler ‘Yasaya uymuyorlarsa sosyal sigortalardan kişi başı bir asgari ücret, ihtiyat sandığı Dairesi’nden bir asgari ücret ve Çalışma Dairesi’nden de bir asgari ücret, yani her çalışan başına 1 Mayıs’ta gereğini yapmayanlara 3 asgari ücret ceza kesilecek’ dedi.

Çeler, askeri kantinlerin de 1 Mayıs günü sayım dolayısıyla kapalı olacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Zeki Çeler, yeni iş yasası üzerinde çalışmaların sürdüğünü de belirterek yasada cezaların ciddi caydırıcı noktaya getirileceğini söyledi.

Yeni iş yasası ile devletin elinin daha güçlü olacağını ve haksız rekabetin de önleneceğini ifade eden Çeler yeni iş yasası ile ilgili bilgiler verdi…

Yeni iş yasasında, iş yerlerine giriş çıkış defteri zorunluluğu getirileceğini belirten Çeler, 5 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine maaşları banka üzerinden yapma zorunluluğu getirileceğini ayrıca izinlerle ilgili değişikliğe gidileceğini anlattı.

Bir soru üzerine Bakan Çeler, ekonomik krize rağmen sadece küçük ve orta ölçekli işletmelerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarında gerileme olduğunu ancak ödemeler için bir takım kolaylıklar sağladıklarını anlattı.

Çeler, soysal sigortaların bu ay ki gelirlerinde yaklaşık 9 milyon TL’lik artış öngördüklerini ifade etti.