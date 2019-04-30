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Avustralya Seçimlerinde Erken Oy Kullanma İşlemi Başladı
29 Nisan 2019 Pazartesi Saat 16:30

Avustralya Seçimlerinde Erken Oy Kullanma İşlemi Başladı

Avustralya'yı yönetecek 46'ıncı hükümeti belirleme hakkına sahip Avustralyalı seçmenler, 18 Mayıs'taki oy kullanma yoğunluğunu hafifletmek için açılan erken oy kullanma merkezlerinde oylarını kullanıyor. Genel seçimlere y

Avustralya’yı yönetecek 46’ıncı hükümeti belirleme hakkına sahip Avustralyalı seçmenler, 18 Mayıs’taki oy kullanma yoğunluğunu hafifletmek için açılan erken oy kullanma merkezlerinde oylarını kullanıyor.

Genel seçimlere yaklaşık 20 gün kala siyasi partilerin seçim kampanyaları devam ederken, ülke genelinde açılan merkezlerde, bugün başlayan oy verme işlemi kapsamında seçmenler, hafta içi her gün bu merkezlere gelerek oylarını kullanabilecek.

Avustralya Seçim Komisyonu tarafından sağlanan erken oy kullanma fırsatı, yurt dışına seyahate çıkmak isteyenler, çalışanlar ve seçim günü telaşına girmek istemeyenler için düzenleniyor.
Avustralya’da 3 yılda bir yapılan genel seçimlerde, 16 milyon 424 bin 248 seçmen, ülkeyi gelecek 3 yıl boyunca yönetecek hükümeti belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Avustralya’da iktidardaki Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümeti, anketlerde anamuhalefetteki İşçi Partisinin gerisinde görünüyor.

Ülkede 2 Haziran 2016’da yapılan bir önceki genel seçimlere dönemin Başbakanı Malcolm Turnbull yönetiminde giren Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümeti, 150 sandalyeli parlamentoda 76 milletvekili çıkartarak yoluna devam etmişti.Ancak Başbakan Turnbull ile görüş ayrılığına düşen milletvekilleri, parti içinde yapılan liderlik oylamasında Hazine Bakanı Scott Morrison’u Başbakan olarak seçmişti.

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