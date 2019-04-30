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İspanya Belirsizliklerin İçinde Sandık Başına Gidiyor
29 Nisan 2019 Pazartesi Saat 16:31

İspanya Belirsizliklerin İçinde Sandık Başına Gidiyor

İspanya belirsizliklerin içinde sandık başına gidiyor.. İspanya'da 36,8 milyon kayıtlı seçmen, siyasi belirsizliklerin hakim olduğu bir ortamda ülkeyi yönetecek 350 milletvekili ve 208 senatörü seçmek için bugün sandık başına gidi

İspanya belirsizliklerin içinde sandık başına gidiyor..

İspanya’da 36,8 milyon kayıtlı seçmen, siyasi belirsizliklerin hakim olduğu bir ortamda ülkeyi yönetecek 350 milletvekili ve 208 senatörü seçmek için bugün sandık başına gidiyor.

Diktatör Francisco Franco sonrası demokrasi tarihinde 13. kez genel seçime gitmeye hazırlanan İspanya’da kayıtlı 36 milyon 893 bin 976 seçmenin, 34 milyon 799 bin 999’u İspanya’da, 2 milyon 93 bini 977’si ise yurt dışında ikamet ediyor.

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