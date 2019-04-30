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Bulgaristan’dan Avrupa Parlamentosu Seçimlerine Doğru
29 Nisan 2019 Pazartesi Saat 16:31

Bulgaristan’dan Avrupa Parlamentosu Seçimlerine Doğru

Üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST), ülkede 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için kampanyasını açarken, Türk ve Müslümanların 'res

Üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi , ülkede 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için kampanyasını açarken, Türk ve Müslümanların ‘resmi azınlık’ olarak tanınması için imza kampanyası başlattı.

Ülkenin güneydoğusundaki Kırcaali şehrinde kampanya açılışı dolayısıyla konuşan DOST Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan, Osmanlı-Rus savaşı sonrası Bulgaristan’ın en hassas konusunun bu topraklarda yaşayan azınlıklar olduğunu söyledi.

Mestan, “Bu azınlıklar nedir, azınlıklar var mı acaba, yoksa Bulgaristan’da yaşayan Müslümanlar zorla mı İslamlaştırılmış? 141 yıldır kimliğimizi tanıdılar mı? Hayır!” diye konuştu.

Mestan, Bulgaristan’da komünizmin son döneminde 1989 yılında ülkedeki Türk ve Müslümanların isimlerinin değiştirilmesine yönelik girişilen asimilasyon kampanyasının tekrarının olmaması için “Ulusal Azınlık Statüsü” için başlattığı kampanyada ilk imzayı attı.

DOST lideri Mestan, seçim kampanyasına paralel ülke genelinde sürdürecekleri imza kampanyası ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Partimiz bugün tarihi bir sorumluluk aldı. Türklerin ve Müslümanların ‘resmi azınlık’ olarak tanınması için ilk imzayı ben attım ve sorumluluğunu üzerime aldım. Artık bu yoldan geri dönüş yok. Bulgaristan’da yaşayan Türk milli azınlığının hiçbir üyesi bölücülük yolunda değil, terörist de değildir. Bizim için Bulgaristan tabii ki vatandır, ancak bizler biraz daha zenginiz, çünkü anavatanımız da var.”

Nüfusu 7 milyonun altında inen ülkede yaklaşık 1,5 milyon Türk ve Müslüman yaşıyor.

Bulgaristan Ulusal Parlamentosunda temsili bulunmayan DOST partisi, 26 Mayıs’ta yapılacak AP seçimleri için 17 kişilik aday listesinde Türk ve Müslümanlara geniş yer verdi.

Listede ilk sırada yer alan, üniversite eğitimini burslu öğrenci olarak Türkiye’de tamamlayan Bülent Hasanov, ulusal azınlık statüsünün tanınmasına ilişkin kampanyaya gururla imza attığını belirtti. İngiltere’de büyük şirketlerde kariyer yapmış olan Hasanov, seçimlere katılımına ilişkin, “Kendi kültür, dil ve geleneklerimizi geliştirebileceğimiz bir ortam istiyoruz. Avrupa’ya sadece etnik sloganlarla gitmeyeceğiz. Bu kutlu davanın hakkını vermek için Avrupa’nın en yüksek makamlarında sesimizi duyurmak isteriz. Sahip olduğum tüm bilgi ve yeteneklerimi Bulgaristan’daki Türklerin davasına harcayacağım.” ifadelerini kullandı.

Listede ikinci sıradan aday olan inşaat şirketi sahibi Üzcan Turgut Adalı da Bulgaristan’da 1989 yılında sona eren komünizm rejiminin en büyük muhaliflerinden biri olan ve siyasi mahkum olarak 23 yıl hapis yatmış dedesi Nuri Adalı’nın izinden yürüdüğünü söyledi.

“Bulgaristan’ın Nelson Mandela’sı” olarak tanınan Nuri Adalı’nın torunu Üzcan Adalı, “Sesimizi duyurabilmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmamız lazım. Bize saldırılar olabilir, ancak çizdiğimiz yoldan hiç yılmamamız gerek.” dedi.

Adalı, DOST Partisinin bu seçimdeki sloganının da “Avrupa Yolunda – Nuri Adalı’nın İzinde” olduğunu anımsattı.

Listede 6. sıradan aday olan Anifa Dobrinişka da sahip olduğu tüm potansiyelini AP’de genç ve eğitimli Bulgarların sesini duyurmak için kullanmak istediğini ifade etti.

Partinin Gençlik Kolu Başkanı Taner Alimolla da Bulgaristan Türk ve Müslümanlarına ulusal azınlık statüsünün verilmesi için başlatılan kampanyaya, Türkiye’de yaşayan soydaşların da destek vermeleri çağrısında bulundu.

Bulgaristan’ın devlet kurumlarından, emniyette, itfaiyede bile azınlıkların temsilcilerinin görev alamadığına işaret eden Alimolla, “Devlet kütüklerinde halen bizlere zorla verilmiş olan Bulgar isimlerimiz geçiyor. Burada Türk olarak var olduğumuzu, bundan gurur duyduğumuzu bildirmek istiyoruz. Azınlık statüsü aldığımızda bu sorunlara çözüm getirilecek.” diye konuştu.

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