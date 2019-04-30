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Abd’de Kızamık Salgını
ABD’nin birçok eyaletinde devam eden kızamık salgını nedeniyle California eyaletinin Los Angeles kentinde iki üniversitede en az bin öğrenci ve personelden bazıları karantinaya alınırken, bazıları evlerine gönderildi.
Kamu sağlığı yetkilileri, Los Angeles’taki California Üniversitesi ve California Devlet Üniversitesi’nde en az bin öğrenci ve personelden bazıları için karantina uygulamasına geçildiğini, bazılarının evlerine gönderildiğini duyurdu.
USC Verduge Hills Hastanesinden Dr. Armand Dorian, “Kızamık ölümcül olabilir. Bu yüzden bu konuyu ciddiye alıyoruz.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede yayılmaya devam eden kızamık vakaları nedeniyle herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bu yıl 22 eyalette yaklaşık 700 kızamık vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Bunun son 25 yılın en yüksek rakamı olduğu açıklanmıştı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans