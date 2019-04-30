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Leventspor İlk Finalist (84-34)
Basketbol Büyük Kadınlar Ligi’nde play-off karşılaşmasında Soyerspor’u 84-34 mağlup eden Leventspor seride durumu 3-0 yaparak adını finale yazdırdı.
Basketbol Büyük Kadınlar Ligi play-off karşılaşmasında bu akşam Leventspor ile Soyerspor karşı karşıya geldiler. Play-off’ta 2-0 önde olan Leventspor bu karşılaşmayı da kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükseldi.
Bahar Karaman ve Hatice Ersöz ikilisinin hakemliklerini yaptığı karşılaşmanın ilk iki çeyreğinde Levenspor çok üstün bir oyun sergileyerek finali garantileyen skora ulaştı. İlk çeyreği 23-4, ikinci çeyreği de 29-2 alan Leventspor devre arasına 52-6 önde gitti. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte Leventspor yedek ağırlıklı bir takımla oynamaya başlayınca oyunda denge kuruldu. Üçüncü çeyreği Leventspor 20-12 önde tamamlarken, dördüncü çeyreği 16-12 Soyerspor aldı. Karşılaşmayı 84-34 kazanan Leventspor finale adını yazdıran ilk takım oldu.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans