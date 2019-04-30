80 Çocuğa Ayakkabı Dağıtıldı

KKTC Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde yürüttüğü “Tut Elimi Projesi” kapsamında ilkokul 3. sınıf çocuklara yönelik verilen ücretsiz hentbol eğitimi devam ediyor.

Başbakanlık, Spor Dairesi, TC Lefkoşa Büyükelçiliği yardımları ile devam eden projede çocuklar Ocak ayından beridir hentbol eğitimi almakta. Hentbol Federasyonu eğitmenleri tarafından haftanın 2 günü farklı salonlarda sürdürülen hentbol eğitimlerinde dün çocuklara spor ayakkabı da dağıtıldı.

Forma, şort ve eşofmanın ardından 80’e yakın çocuğa spor ayakkabı da dağıtıldı. Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda bir araya gelen çocuklara TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Koordinatörü Semattin Öztürk ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu birer konuşma yaparak başarılar dileklerinde bulundu. Mayıs ayı sonunda tamamlanacak olan projenin sonunda çocuklara hem hünerlerini gösterebilecekleri hem de eğlenebilecekleri bir hentbol şöleni düzenlenecek ve projenin bir sonraki adımı için planlama yapılacak.