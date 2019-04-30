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Gecenin Galipleri Daü Ve Yükseliş
29 Nisan 2019 Pazartesi Saat 16:32

Gecenin Galipleri Daü Ve Yükseliş

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde gerçekleştirilen büyük erkek ve kadınlar liglerinde grup maçlarının sonuna doğru gidiliyor. Hentbol Büyük Erkekler ve Kadınlar Liginde 7. hafta maçl

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde gerçekleştirilen büyük erkek ve kadınlar liglerinde grup maçlarının sonuna doğru gidiliyor.

Hentbol Büyük Erkekler ve Kadınlar Liginde 7. hafta maçları geçtiğimiz akşam tamamlandı. Büyük Erkekler Ligi’nde Gençlik Gücü kayıpsız zirvede yoluna devam ediyor. Kadınlar Ligi’nde ise geride kalan 7 haftada DAÜ ve YDÜ 5. maçlarını, UKÜ de 4. maçını geride bıraktı.

Yükseliş zorlandı ama kazandı

Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde haftanın kapanış maçında Yükseliş ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresi 13-10 Yükseliş üstünlüğünde tamamlandı. Maç boyu başa baş mücadelenin izlendiği karşılaşmada Yükseliş takımı skor üstünlüğünü elinde tutmayı başardı. YDÜ takımının son ana kadar oyun disiplininden kopmadan sergilediği mücadele beğenildi. Karşılaşmayı 29-23 kazanan Yükseliş erkekleri lider G.Gücü’nün ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 7 sayı ile Yükseliş’ten Arda Kansu oldu.

DAÜ maç fazlasıyla zirvede

Hentbol Kadınlar Ligi’nde liderlik mücadelesi UKÜ ile DAÜ arasında devam ediyor. İki hafta önce DAÜ’yü mağlup ederek liderlik koltuğuna yerleşen UKÜ’nün boş geçtiği bu haftanın kapanış maçında başkentte YDÜ ile DAÜ takımları karşı karşıya geldi.  YDÜ’nün ilk devreyi 18-15 önde kapattığı karşılaşma nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Karşılıklı sayıların atıldığı mücadelede DAÜ takımı ikinci devre skor üstünlüğünü eline geçirmeyi başardı. Ligdeki ilk galibiyetini almaya çok yaklaşan YDÜ maç sonunu getiremedi. 3 sayı geriden gelip 4 sayı farkla maçı kazanmayı başaran DAÜ 37-33’lük galibiyet ve maç fazlasıyla yeniden liderliğe oturdu. Maçın en skorer oyuncusu DAÜ’den 15 sayı atan Büşra oldu.

 

PUAN DURUMLARI ŞÖYLE:

KADINLAR LİGİ

TAKIMLAR          O            G            B            M           A            Y             P            AV

1.D.A.Ü.                     5             4             0             1             161          156            8              5

2.U.K.Ü.                    4             3             0             1             131          118            6             13

3.Y.D.Ü.                     5             0             0             5             142        160            0             -18

 

ERKEKLER LİGİ

TAKIMLAR          O          G            B            M           A            Y             P            AV

1.G.G.                        7             7             0             0             236        179         14             57

2.YÜKSELİŞ           7             4             1             2             206        206          9              0

3.U.K.Ü.                  7             3             1             3             192        182            7             10

4.D.A.Ü.                  7             2             1             4             223        221           5               2

5.Y.D.Ü.                   7             2             0             5             196        201          4              -5

6.M.G.A.                  7             1             1             5             152        216           3             -64

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Gecenin Galipleri Daü Ve Yükseliş Haberi

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