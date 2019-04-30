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15. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 3 Tenor Konseriyle Devam Ediyor
29 Nisan 2019 Pazartesi Saat 16:32

15. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 3 Tenor Konseriyle Devam Ediyor

15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 3 Tenor Konseri'yle devam ediyor. 3 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’ da Deniz Plaza’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 3 Tenor Konseri’nde Ankara Devlet Operası Solistleri; Şenol

15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 3 Tenor Konseri’yle devam ediyor.

3 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’ da Deniz Plaza’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 3 Tenor Konseri’nde Ankara Devlet Operası Solistleri; Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan eşliğinde izleyici ile buluşacak.

Bellapais Manastırı´nda yer alacak 3 Tenor Konserinde sanatçılar; Solamente una vez, Mancha de Carnaval, Dicitencello vuie, Mamma, Chitarra Romana, Tiritomba, Funiculi Funicula, Marrecchiare, Cielito Lindo, La Spagnola, Mattinata, Torna a Surriento ve O Sole Mio gibi çok sevilen Napolitenlerin yanında Türkiye, Azerbeycan ve Kıbrıs Türkülerinden; İntizar, Sene de Galmaz, Mazi Kalbimde Yaradır, Kalbe Dolan O İlk Bakış, Çökertme, Yeni Biteyi, Batum, Kıbrısım ve Dillirga’dan oluşan geniş bir repertuvar sunacaklar.

Festival’ de 8 Mayıs Çarşamba akşamı ise ünlü oyuncu Halit Ergenç, Igor Stravinsky’nin “Askerin Öyküsü” yapıtında sahne alacak. Halit Ergenç bu festivale özel olarak ilk kez yer alacağı “Askerin Öyküsü”nde Anlatıcı, Asker ve Şeytan olmak üzere 3 farklı karakteri canlandıracağı oyunculuk performansında Kıbrıslı hayranları ile ilk kez Bellapais Manastırı’ nda buluşacak. Halit Ergenç’e rol alacağı “Askerin Öyküsü” yapıtında ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki KKTC CSO Ensemble eşlik edecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin bu yıl 15.sini düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali; KKTC Cumhurbaşkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde ve katkılarıyla, Telsim Vodafone, Rocks Hotel ve Deniz Plaza’ nın Ana Sponsorluğunda, Major Group, Bellapais Gardens, Kybele Turizm ve Huzur Ağaç’ ın katkılarıyla ve Telsim Vodafone’ un iletişim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Festival’ in biletleri: Deniz Plaza’ lar , Bellapais Bilet Ofisi, Konser Girişi’ nden ve Online olarak ise biletfest.com dan alınabilecek.

Tüm Konserler için ayrıntılar: Facebook/instagram:bellapaisspringmusicfestival.

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