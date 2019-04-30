30 Nisan 2019 Salı
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Turizm Şöleni Girne’de!
29 Nisan 2019 Pazartesi Saat 16:32

Turizm Şöleni Girne’de!

Turizm ve Çevre Bakanlığı, 15-22 Nisan 2019 “Turizm Haftası” kapsamında ,ülkedeki turizm sektörü, sanatçıları, esnafı, üniversiteleri ile birlikte şölenler düzenliyor. Dün Mağusa’da gerçekleşen Turizm şöleninin ardından bugü

Turizm ve Çevre Bakanlığı, 15-22 Nisan 2019 “Turizm Haftası” kapsamında ,ülkedeki turizm sektörü, sanatçıları, esnafı, üniversiteleri ile birlikte şölenler düzenliyor.

Dün Mağusa’da gerçekleşen Turizm şöleninin ardından bugün de Girne’de Turizm Şöleni düzenlendi…

Etkinlik, Turizm sezonunun açılışı olarak kabul edilen 15-22 Nisan döneminde, ülkedeki iç turizme dikkat çekmek ve ülke insanımıza turizm bilinci aşılamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Turizm ve Çevre Bakanlığı Organizasyonunda, Girne Amerikan Üniversitesi ve Dome Otel Ana sponsorluğunda gerçekleşen organizasyon, Girne Ramadan Cemil Meydanı ve Antik Liman arasında , kortej yürüyüşüyle başladı.

Girne Turizm Şölenine, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ,bakanlık müsteşarı İsmet Esenyel , bakanlık müdürleri, Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, vatandaşlar ve turistler katıldı.
Etkinlikte ilk olarak ,Antik Liman girişinde kurulan sahnede, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun konseri yer aldı.

Turizm Şöleni’nin açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bir Girne’li olarak, turizmin ülke için önemini ve ülkeye neler kattığının bilincinde olduğunu vurguladı.

Geçmişte düzenlenen benzer organizasyonlarda, folklör ekibiyle sahne alarak, ülke kültürünün tanıtılmasına katkı koyduklarını dile getiren Çeler, ülke kültürünü geleneklerini zenginliklerini , ülkeyi ziyaret eden turistlere tanıtmanın göstermenin çok gurur verici olduğunu ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanlığının,ekonominin ana sektörü olan turizmi geliştirmek ve turist sayısını arttırmak amacıyla çalıştığını kaydeden Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da Turizm bakanlığıyla işbirliği içinde , ülkeye gelen turiste, ülke kültürünü tanıtabilecek çalışanlarla hizmet verilmesini sağlamak için , girişimleri olduğunu anımsattı.

Bu yöndeki ortak projeleri yakın zamanda toplumla paylaşacaklarını ifade ederek, ülke turizminin daha iyi tanıtılacağı günler dileyen Çeler, tüm katılımcıların turizm şöleninde güzel bir gün geçirmesini diledi.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, turizmin ülke ekonomisinin ana sektörü olduğunu vurgulayarak, turizmin ülkenin bütününü ilgilendiren bir konu olduğunu vurguladı.

Turizm Şölenleri’nin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür eden Bakan Ataoğlu,bazı kesimlerin, ülkenin ana sektörü olan turizmi baltalamak için uğraş verdiğini savundu.

Bakanlığın , paydaşlarıyla, turizmi geliştirmek, çeşitlendirmek, turist ve yatak sayısını arttırmak, turizmde yerel istihdam ve yerel üretim kullanımını arttırmak için ülke genelinde birçok çalışma yaptığını kaydeden Ataoğlu, ülke içinde yapılan çalışmalar yanında, uluslararası fuarlara ve Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleşen tanıtımlarla katılarak , turizmi geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Bakanlığın 2 yıldan beridir, turizm haftasının açılışı olarak kabul edilen 15-22 Nisan Haftasında, ülkede yeniden turizm şölenleri düzenlemeye başladığını anımsatan Ataoğlu, şölene yönelik eleştiri ve boykotlara cevap verdi.

“ Yılda 1 gün turizm şöleni oluyor ve birileri çıkıp, ben size bugün katkı sağlamayacağım diyor, birileri çıkıyor ben sizin yanınızda bugün yokum diyor. Birileri ben bugün katılacağım deyip katılmıyor, birileri çıkıp bu etkinliği yapacağınıza hemen yanı başınızdaki limana , mendireğe müdahale etseniz daha iyi olur diyor.Biz Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, hem limanı hem mendireği düşünüyor, bunlarla ilgili çalışmalar yürütürken, ülke genelinde turizmi nasıl daha ileriye götüreceğimizin uğraşını da veriyoruz”diye konuştu.

Kimsenin, Turizm ve Çevre Bakanlığıyla , ülke turizminin geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalara dil uzatmalarına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Ataoğlu, bugün ana sponsorlar bakanlık çalışanları ve paydaşların işbirliğiyle , tüm eleştiri ve boykotlara rağmen, şölenin sorunsuz olarak büyük bir katılımla gerçekleştiğini ifade etti.

“Kim ki, biizm önümüze engel koymaya çalışır bilsin ki ;o engel onun önünde bir set duvar gibi sonuna kadar duracaktır. “diyen Bakan Ataoğlu, organzasyonun gerçekleşmesine kaktı koyan herkese teşekkür etti.
Ataoğlu, bakanlığın, ülke genelinde, birçok bölgede gerçekleşen , ülke kültürünü tanıtmaya yönelik etkinliklere de elinden geldiğince kaktı koymaya çalıştığını belirtti.

Ülkenin önde gelen sektörü olan Turizmin, geçtiğimiz yıl bütçe açığının yüzde 50’sini karşıladığını anımsatarak bununla gurur duyduklarını söyleyen Ataoğlu, önümüzdeki kısa sürede hayata geçirecekleri yeni projelerle , hedeflerinin, turizm gelirlerini , bütçe açığının yüzde 65’ini karşılayacak seviyeye getirmek olduğunu vurguladı.
Son 3 ayda geçtiğimiz yıla oranla turist sayısında düşüş yaşanmasının,Güney Kıbrıs’ın, ülkeye AB dışındaki ülkelerden gelecek turistleri engellemesinden kaynaklandığını dile getiren Ataoğlu, katıldıkları her platformda , Güney Kıbrıs’ın engelemeleriyle karşı karşıya kaldıklarını anımsattı.

Güçlü ekipleriyle, Güney Kıbrıs’ın tüm engellemelerine rağmen, turizmi geliştirmek için yılmadan çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Ataoğlu, tüm engellere rağmen turizmde başarı sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi..

Konuşmasının sonunda, Turizm Şölenlerinin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür ederek , başarıya birlik ve beraberlikle ulaşılabileceğini kaydeden Ataoğlu, şölene katılanların güzle bir gün geçirmesini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından, Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu gösterisi, Laren Hastunç Modern Dans gösterisi, çeşitli halk dansları, hip hop , modern dans, sema , illizyon gösterileri, Nejla Egemen müzik dinletisi, İllizyon , Pelin Kutluba ve Ahmet Evan konseri yer aldı.
Girne Turizm Şöleni, Grup Frekansın konseriyle 18.30’da sona erdi.

Girne Turizm Şöleni kapsamında,Girne Kordonboyu’na, yerli esnafın , ülke kültürünü yansıtan yiyecek içecek ve el işlerinin sergilenerek satışının yapıldığı 40 satand da kuruldu..

Şölen süresince rehberler eşiliğinde tarihi yerelere turlar düzenlenerek, çeşitli çekilişler yapıldı.

Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren oteller de Kordonboyu’na kurdukları standlarda, katılımcılara ikramlarda bulunarak tesislerini tanıttı.

Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
Turizm Şöleni Girne’de! Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
“ayak Bacak Fabrikası” Oyunu Yarın Akşam Lefkoşa’Da Son Kez Sahneleniyor
Baraka Tiyatro Ekibi'nin hazırladığı "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyun Lefkoşa’da son kez sahnelenecek. Gösterim, yarın akşam saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak. Türkiye’nin önemli epik tiyatro yazarları...
15. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 3 Tenor Konseriyle Devam Ediyor
15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 3 Tenor Konseri'yle devam ediyor. 3 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’ da Deniz Plaza’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 3 Tenor Konseri’nde Ankara Devlet Operası Solistleri; Şenol...
Veysi Soyer Sanat Etkinliği Düzenliyor
Veysi Soyer sanat etkinliği düzenliyor. Saçaklı Ev'de yer alacak etkinlik, 3 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da açılacak ve 2 gün sürecek. Etkinlikte, resim, fotoğraf, seramik sergisi; Burcu Karagöz'ün kapak resmi Veysi Soyer'e a...
Turizm Şöleni Girne’de!
Turizm ve Çevre Bakanlığı, 15-22 Nisan 2019 “Turizm Haftası” kapsamında ,ülkedeki turizm sektörü, sanatçıları, esnafı, üniversiteleri ile birlikte şölenler düzenliyor. Dün Mağusa’da gerçekleşen Turizm şöleninin ardından bugü...
“turnalar Kırsal Kesim Etkinliği”nin Açılışı Yapıldı
Turnalar Köyünde bu yıl 4.sü düzenlenen "Turnalar Kırsal Kesim Etkinliği"nin açılışı bu sabah yapıldı. Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği'nce organize Edilem, İskele Belediyesinin de katkı koyduğu &quo...
Lefkoşa Surlariçi’nde Yer Alan “Atölye A” Açıldı
Lefkoşa Surlariçi'nde yer alan “Atölye A” açıldı. İşletmeciliği Ayşe Özanıl tarafından yapılan “Atöyle A”nın açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Basın Büro...
Çilek Festivali Bugün Başlıyor
Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, 14’üncüsü bu yıl yapılacak Çilek Festivali bugün başlıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkıları...
Daü’de Rock Şöleni Var!
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 9’uncusu bugün saat 17:00’de, DAÜ Stadyumu’nda yapılacak. Üniversiteden yapılan aç...
Gezici Tiyatro “Cadının Şarkısı” Oyunuyla Yola Çıktı
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Kıbrısta tiyatroya uzak çocuk kalmasın” temasıyla, tiyatronun ulaşamadığı bölgelere ulaşarak, çocuklara ve gençlere tiyatroyu sevdirmek amacıyla gezici sahne ile yıl boyunca ülke genelinde oyun sahn...
“Sanatla Üreterek Var Olmak, Üreterek Var Olmanın En Asil, Güzel Ve Estetik Biçimidir”...
Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Kıbrıslı Türk ressam İsmet Vehit Güney’in ölümünün onuncu yılı anısına düzenlediği, 61 sanatçının 142 eserinden oluşan “Sanatla Var Olmak” isimli serginin açılış...
14. Çilek Festivali Yarın 18.00’Deki Kortej Yürüyüşüyle Başlayacak
Yeşilırmak–Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, bu yıl 14.’sü yapılacak Çilek Festivali yarın başlıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla 26 ...
Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali, 5 Mayıs Pazar Günü Büyükkonuk’Ta Yapılıyor...
Slow Food Komi Kebir 2. Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali, 5 Mayıs Pazar günü Büyükkonuk’ta yapılacak. Slow Food Komi Kebir Lideri Gülay Komili, festival komite üyelerinin katılımıyla basın toplantısı ve eğitim düzenlendi. Slow ...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans