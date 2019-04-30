“turnalar Kırsal Kesim Etkinliği”nin Açılışı Yapıldı

Turnalar Köyünde bu yıl 4.sü düzenlenen “Turnalar Kırsal Kesim Etkinliği”nin açılışı bu sabah yapıldı.

Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği’nce organize Edilem, İskele Belediyesinin de katkı koyduğu “Köy Şehrin Doğasıdır” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekler hatırlatıldı.

Etkinlik boyunca yiyecek,içecek,el işi gibi ürünlerin satışının yapıldığı standlar da kuruldu, yörük çatırlarında köy usulü yüyecekler yapılarak satışa sunuldu.

Etkinliğin açılışında ilk olarak konuşmalara yer verildi.

Turnalar Kültür Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Mukadder Özyiğit etkinliğin bu yıl 4.sünü düzenlemekten duydukları heyecan ve mutluluğu dile getirerek, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri gelecek nesillere taşımak olduğunu belirtti.

Turnalar köyü muhtarı Osman Kırçiçek de etkinliği düzenleme Amaçlarına değinerek, eski gelenekleri geleceğe taşımak arzusu içinde olduklarını söyledi ve etkinliğe katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da 4 yol önce başlayan heyecanın şimdilerde daha güzelini nasıl yaparız düşüncesine bıraktığını belirterek, güzel şeylerin azim, emek be İnanç istediğini anımsattı ve Turnalar köy halkının inanarak güzeli başardığını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konuşmasında, ülkenin her katıl toprağının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak , beldelerin kültür sanat faaliyetlerine katkı koymanın görevleri olduğunu kaydetti. Bakan Özyiğit ” ortak geleceğe sahip çıkmalıyız” dedi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, bugünün geçmişte yaşanılan, unutulmaya yüz tutmuş ancak görünce hatırladıkları bir gün olduğunu söyleyerek, etkinliğin ülke açısından da önem taşıdığını kaydetti.

Uluçay İskele bölgesinin gelişmeye açık bir bölge olduğunu dile getirerek, bu tür etkinliklerin de ileriki yıllara damgasını vuracak ayrıca ülkede farkındalık yaratacak etkinlikler olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da etkinliğe eşi Meral Akıncı ile katılarak açılışta bir konuşma yaptı.

Mustafa Akıncı toplumlarda çevre ve kültüre duyarlılığın hakettiği değer ve katkıyı alabilmesi gerektiğine vurgu yaparak, derneğin Başkan ve üyelerinin kadın olmasının da ayrıca anlamlı olduğunu belirtti.

Akıncı kadın etkinliklerinin artmasıyla ülkenin daha iyiye, daha güzele gideceğine olan inancını dile getirerek, önemli olanın kültürleri yaşatıp, köklerin unutulmamasına imkan sağlamak olduğunu belirtti.

Etkinlikte konuşmalar sonrasında Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ardından da İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Etkinlikte daha sonra çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı standlar gezildi..