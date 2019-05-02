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“Hoşgeldin Bahar Konseri” Dün Akşam Gerçekleştirildi
01 Mayıs 2019 Çarşamba Saat 13:58

“Hoşgeldin Bahar Konseri” Dün Akşam Gerçekleştirildi

Güzelyurt Belediyesi sosyal belediyecilik alanında yaptığı organizasyonlar kapsamında yerli sanatçılarımızın sahne aldığı “Hoşgeldin Bahar Konseri” düzenledi. Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydan’ında yer alan konser, halka ücretsiz

Güzelyurt Belediyesi sosyal belediyecilik alanında yaptığı organizasyonlar kapsamında yerli sanatçılarımızın sahne aldığı “Hoşgeldin Bahar Konseri” düzenledi.

Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydan’ında yer alan konser, halka ücretsiz gerçekleşti.

Ülkemizin sevilen gruplarından SOS Grubunun orkestrasıyla gerçekleştirilen konserde yerli sanatçılarımız Ahmet Kaya’nın şarkılarını seslendirdi.

Konserde Arif Edizer, Muhittin Yangın, Ayşe Nur Aydın, Hüseyin Yücelten, Mustafa Karabulut, Örge Volkan, Sidar Karakuş, Raif Çağlar, Ayşen Barışsal Çelebi, Zeki Karahanoğlu muhteşem ses ve yorumlarıyla geceye renk kattı.

Yoğun ilgi gören konser sonunda söz alan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, baharı birlikte karşılamak için böyle bir organizsyon düzenlediklerini kaydederek, bu anlamlı geceye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Özçınar, yerel sanatçılara gereken değerin verilmesi gerektiğine işaret ederek, bu gibi etkinlikleri kente yaymak adına çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.

Gecede, ayrıca katılan sanatçılara Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından hediye takdim edildi.

Büyük alkış toplayan konser katılan tüm sanatçıların hep birlikte sahne almasıyla son buldu.

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“Hoşgeldin Bahar Konseri” Dün Akşam Gerçekleştirildi Haberi

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