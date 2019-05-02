- Samsun’da “6. Ms Hasta Okulu Eğitim Kampı” Düzenlendi
- Dp, 1 Mayıs Pikniği Düzenledi
- İlk Seminer Tamamlandı
- Ydü 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri Perşembe Günü Başlıyor
- Türkiye Merkez Bankası’nın 2019 Enflasyon Tahmini Yüzde 14,6
- “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Açıldı
- “Hoşgeldin Bahar Konseri” Dün Akşam Gerçekleştirildi
- Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Görüştü
- Brt Web Ailesi Tüm Emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü’nü Kutlar
- İtalya’ya Ait Savaş Uçakları Romanya’ya Konuşlandırılacak
- Federasyon Kupası Tamamlandı
- Venezuela’da Darbe Girişimi
- Michele Rumiz, Akdeniz Gastronomi Festivali İçin Adaya Geldi
- Ydk Ve Tmk Şampiyon
- Yıldızlarda Heyecan Başladı
- İskele’ De Elektrik Kesintisi Olacak
- Ülkemizdeki Toz Bulutu Etkisini Sürdürüyor
- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan “Whatsapp İhbar Hattı”
- Bilardocularımız Avrupa’Da Esiyor
- Balkondan Düşen 2.5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
- Trump Mali Kayıtlarının Takibine Karşı Harekete Geçti
- G.gücü Ve Ukü Finalde
- Bugün 1 Mayıs İşçi Ve Emekçiler Bayramı
- İlk Finalist Ydü (49-71)
- Ktös, Bazı İlkokullarda 3 Mayıs’ta Uyarı Grevi Yapacak
- 14. Kıbrıs İpek Kozası Festivali 4-5 Mayıs’Ta
- Marmaris’Te 4,8 Büyüklüğünde Deprem
- Leventspor İlk Finalist (84-34)
- Endonezya’daki Sel Ve Toprak Kaymasında Ölenlerin Sayısı 31’e Çıktı
- Havuza Ydü Damga Vurdu
- Kadınlar Ligi Start Aldı
- Abd’de Kızamık Salgını
- Avustralya Seçimlerinde Erken Oy Kullanma İşlemi Başladı
- İspanya Belirsizliklerin İçinde Sandık Başına Gidiyor
- Şampiyonluk Ydk Ve Şht Turgut Ortaokulu’Nun
- Fas’ta Kaçak Göçmenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 16 Ölü, 17 Yaralı
- “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Açıldı
- Ydü 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri Perşembe Günü Başlıyor
- Michele Rumiz, Akdeniz Gastronomi Festivali İçin Adaya Geldi
- 14. Kıbrıs İpek Kozası Festivali 4-5 Mayıs’Ta
- İlk Finalist Ydü (49-71)
- Yıldızlarda Heyecan Başladı
- G.gücü Ve Ukü Finalde
- İlk Seminer Tamamlandı
- Federasyon Kupası Tamamlandı
- Ydk Ve Tmk Şampiyon
- Bilardocularımız Avrupa’Da Esiyor
- İtalya’ya Ait Savaş Uçakları Romanya’ya Konuşlandırılacak
- Trump Mali Kayıtlarının Takibine Karşı Harekete Geçti
- Venezuela’da Darbe Girişimi
- Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Görüştü
- Türkiye Merkez Bankası’nın 2019 Enflasyon Tahmini Yüzde 14,6
- Samsun’da “6. Ms Hasta Okulu Eğitim Kampı” Düzenlendi
- İskele’ De Elektrik Kesintisi Olacak
- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan “Whatsapp İhbar Hattı”
- Ktös, Bazı İlkokullarda 3 Mayıs’ta Uyarı Grevi Yapacak
“Hoşgeldin Bahar Konseri” Dün Akşam Gerçekleştirildi
Güzelyurt Belediyesi sosyal belediyecilik alanında yaptığı organizasyonlar kapsamında yerli sanatçılarımızın sahne aldığı “Hoşgeldin Bahar Konseri” düzenledi.
Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydan’ında yer alan konser, halka ücretsiz gerçekleşti.
Ülkemizin sevilen gruplarından SOS Grubunun orkestrasıyla gerçekleştirilen konserde yerli sanatçılarımız Ahmet Kaya’nın şarkılarını seslendirdi.
Konserde Arif Edizer, Muhittin Yangın, Ayşe Nur Aydın, Hüseyin Yücelten, Mustafa Karabulut, Örge Volkan, Sidar Karakuş, Raif Çağlar, Ayşen Barışsal Çelebi, Zeki Karahanoğlu muhteşem ses ve yorumlarıyla geceye renk kattı.
Yoğun ilgi gören konser sonunda söz alan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, baharı birlikte karşılamak için böyle bir organizsyon düzenlediklerini kaydederek, bu anlamlı geceye katkı koyan herkese teşekkür etti.
Özçınar, yerel sanatçılara gereken değerin verilmesi gerektiğine işaret ederek, bu gibi etkinlikleri kente yaymak adına çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.
Gecede, ayrıca katılan sanatçılara Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından hediye takdim edildi.
Büyük alkış toplayan konser katılan tüm sanatçıların hep birlikte sahne almasıyla son buldu.
- İskele’ De Elektrik Kesintisi Olacak
- “Başpiskopos’Un Sözleri Tam Bir Ortaçağ Zihniyetidir”
- İlaçlanan Bölgede Hayvan Otlatma Ve Hasat Artık Güvenli
- El-Sen Görev Şehidi İbrahim Esmer İçin Anma Töreni Düzenliyor
- Baybars:maaş Ödeme Noktasında Sıkıntı Yok
- Ataoğlu:tanıtım Açısından Çok Başarılı Bir Turizm Modeli
- Turistler Portakal Hasatını Yerinde İzledi
- Cumhurbaşkanlığı’nda ”şehir Parkı Ve Yeşil Alan” Projesi Ele Alındı
- » ”m. Necati Özkan Bilim-Kültür-Sanat Başarı Ödülleri” 21. Kez Veriliyor
- » Gecenin Galipleri Daü Ve Yükseliş
- » Çin’de Bir Kişi Fil Saldırısında Hayatını Kaybetti
- » Veysi Soyer Sanat Etkinliği Düzenliyor
- » Yayla Köyü Sahil Temizliği Bugün Gerçekleştirildi
- » Fas’ta Kaçak Göçmenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 16 Ölü, 17 Yaralı
- » Endonezya’daki Sel Ve Toprak Kaymasında Ölenlerin Sayısı 31’e Çıktı
- » Fas’ta Devlet Hastanelerinde Çalışan 310 Doktor İstifa Etti
- » Meclis Tamamladı
- » Akkule Yapılan Restorasyon Ve Düzenlemenin Ardından Gerçekleştirilen Törenle Açıldı
- » Brüksel’de İşçi Protestosu
- » Alanyasporlu Futbolcuları Taşıyan Minibüs Devrildi
- » Meksika’da Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
- » Abd, Bm Silah Ticareti Anlaşmasından Çekiliyor
- » Polis’ten Kaza İle İlgili Açıklama
- » Tohum Takas Şenliği Bu Cumartesi Lefkoşa’Da Gerçekleşecek
- » Putin’den Kuzey Kore Değerlendirmesi
- » İspanya Belirsizliklerin İçinde Sandık Başına Gidiyor
- » Gezici Tiyatro “Cadının Şarkısı” Oyunuyla Yola Çıktı
- » ”kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Pazartesi Günü Açılıyor
- » 15’İnci Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Devam Ediyor
- » Çeler: Sosyal Sigortalar’In Gelirlerinde 9 Milyonluk Artış Öngörüyoruz
- » Akbaş, Mersin’De Ter Dökecek
- » Samsun’da “6. Ms Hasta Okulu Eğitim Kampı” Düzenlendi
- » Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali, 5 Mayıs Pazar Günü Büyükkonuk’Ta Yapılıyor
- » Dp, 1 Mayıs Pikniği Düzenledi
- » “Hedef Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi”
- » Pist Çocuklarla Şenlenecek
- » Ab’de Kamu Borcunun Gsyh’ye Oranı Düştü
- » Özuslu: Basın Özgürlüğü Gazetecinin Özgürlüğü Değildir, Hayatın Özgürlüğüdür
- » Bakanlar Kurulu Toplanacak
- » İlk Seminer Tamamlandı
- » Bay-Sen’İn Yeni Yönetim Kurulu, Brtk Müdürü Akter’Le Görüştü
- » Ydü 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri Perşembe Günü Başlıyor
- » Türkiye Merkez Bankası’nın 2019 Enflasyon Tahmini Yüzde 14,6
- » “Sanatla Üreterek Var Olmak, Üreterek Var Olmanın En Asil, Güzel Ve Estetik Biçimidir”
- » Samsun’da “6. Ms Hasta Okulu Eğitim Kampı” Düzenlendi
- » Dp, 1 Mayıs Pikniği Düzenledi
- » İlk Seminer Tamamlandı
- » Ydü 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri Perşembe Günü Başlıyor
- » Türkiye Merkez Bankası’nın 2019 Enflasyon Tahmini Yüzde 14,6
- » “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Açıldı
- » “Hoşgeldin Bahar Konseri” Dün Akşam Gerçekleştirildi
- » Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Görüştü
- » Brt Web Ailesi Tüm Emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü’nü Kutlar
- » İtalya’ya Ait Savaş Uçakları Romanya’ya Konuşlandırılacak
- » Federasyon Kupası Tamamlandı
- » Venezuela’da Darbe Girişimi
- » Michele Rumiz, Akdeniz Gastronomi Festivali İçin Adaya Geldi
- » Ydk Ve Tmk Şampiyon
- » Yıldızlarda Heyecan Başladı
- » İskele’ De Elektrik Kesintisi Olacak
- » Ülkemizdeki Toz Bulutu Etkisini Sürdürüyor
- » Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan “Whatsapp İhbar Hattı”
- » Bilardocularımız Avrupa’Da Esiyor
- » Balkondan Düşen 2.5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
- » Trump Mali Kayıtlarının Takibine Karşı Harekete Geçti
- » G.gücü Ve Ukü Finalde
- » Bugün 1 Mayıs İşçi Ve Emekçiler Bayramı
- » İlk Finalist Ydü (49-71)
- » Ktös, Bazı İlkokullarda 3 Mayıs’ta Uyarı Grevi Yapacak
- » 14. Kıbrıs İpek Kozası Festivali 4-5 Mayıs’Ta
- » Marmaris’Te 4,8 Büyüklüğünde Deprem
- » Leventspor İlk Finalist (84-34)
- » Endonezya’daki Sel Ve Toprak Kaymasında Ölenlerin Sayısı 31’e Çıktı
- » Havuza Ydü Damga Vurdu
- » Kadınlar Ligi Start Aldı
- » Abd’de Kızamık Salgını
- » Avustralya Seçimlerinde Erken Oy Kullanma İşlemi Başladı
- » İspanya Belirsizliklerin İçinde Sandık Başına Gidiyor
- » Şampiyonluk Ydk Ve Şht Turgut Ortaokulu’Nun
- » Fas’ta Kaçak Göçmenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 16 Ölü, 17 Yaralı
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans