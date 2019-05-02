Ülkemizdeki Toz Bulutu Etkisini Sürdürüyor

Ülkemizdeki toz bulutu etkisini sürdürüyor.. Toz zerrecikleri yarın saat 12.00’ye kadar etkili olacak… Yarın ayrıca yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi açıklamasında, geçtiğimiz akşamd