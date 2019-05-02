Ktös, Bazı İlkokullarda 3 Mayıs’ta Uyarı Grevi Yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası , 3 Mayıs Cuma günü bazı ilkokullarda uyarı grevi yapacak.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Mormenekşe İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu, Akdoğan İlkokulu, Çatalköy İlkokulu ve Haspolat İlkokulu’nda Cuma günü 08.00-12.40 saatleri arasında uyarı grevi yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını bilmesine rağmen göreve geldiği günden itibaren sadece “laf ve mazeret ürettiğini” savunuldu.

Açıklamada, ders yılı ortasında terfi sınavı yapılarak okulların bir aydan bu yana öğretmensiz kalmasına neden olduğu görüşü ortaya konularak bu duruma müsaade edilmeyeceği ifade edildi