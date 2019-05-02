Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan “Whatsapp İhbar Hattı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vatandaşlardan gelen ihbarların ve şikayetlerin gerekli birimlere ulaşması ve en kısa sürede netice alınması için “Whatsapp İhbar Hattı” oluşturdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 0542 873 19 14 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ile her türlü sorun, görüş ve öneri Bakanlığa iletilebilecek.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda açık olan işyerlerinin etkin bir şekilde denetlenebilmesi amacıyla, vatandaşlar işyeri ismi ve bölge adını yazarak Whatsapp İhbar Hattına ulaşabilecek.

