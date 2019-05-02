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Türkiye Merkez Bankası’nın 2019 Enflasyon Tahmini Yüzde 14,6
01 Mayıs 2019 Çarşamba Saat 13:59

Türkiye Merkez Bankası’nın 2019 Enflasyon Tahmini Yüzde 14,6

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmediklerini belirterek, "Ocak Enflasyon Raporu'nda yüzde 14,6 olarak açıklanan 2019 yıl sonu tük

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmediklerini belirterek, “Ocak Enflasyon Raporu’nda yüzde 14,6 olarak açıklanan 2019 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini mevcut rapor döneminde korundu.” dedi.

Çetinkaya, “Enflasyon Raporu 2019-II” için bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, tüketici enflasyonunun yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyrek sonuna kıyasla 0,59 puan azalışla yüzde 19,71’e gerileyerek, Ocak Enflasyon Raporu tahmini ile uyumlu gerçekleştiğini söyledi.

Bu dönemde işlenmemiş gıda, enerji, alkol-tütün ve altın dışı tüketici enflasyonunun öngörülere kıyasla daha olumlu bir seyir izlerken, işlenmemiş gıda fiyatlarının tahminlerin üzerinde bir artış gösterdiğini dile getiren Çetinkaya, yılın ilk çeyreğinde, enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin korunduğunu bildirdi.

Çetinkaya, döviz kuru ve ithalat fiyatlarının tüketici enflasyonuna katkısının bir önceki çeyrek sonuna kıyasla düşürücü yönde olduğunu, iç talep koşullarındaki zayıf seyrin devamıyla iktisadi faaliyetin enflasyonu sınırlayıcı etkisinin belirginleştiğini, buna karşın, tüketici enflasyonu üzerinde işlenmemiş gıda fiyatları ve reel birim işgücü maliyeti kaynaklı baskıların arttığını anlattı.

Çetinkaya, “Enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler, finansal piyasalardaki oynaklık, farklı sektörlerde birikmiş maliyetler ve fiyatlama davranışlarına ilişkin belirsizliklere bağlı olarak enflasyon görünümüne yönelik riskler devam etmekte.” diye konuştu.

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