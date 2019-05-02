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Venezuela’da Darbe Girişimi
01 Mayıs 2019 Çarşamba Saat 13:59

Venezuela’da Darbe Girişimi

Venezuela'da Ocak ayında kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido halka "Özgürlük Operasyonu"nun son aşamasını başlatma, orduya da kendisine destek olma çağrısı yaptı. Venezuela hükümetinden ise

Venezuela’da Ocak ayında kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido halka “Özgürlük Operasyonu”nun son aşamasını başlatma, orduya da kendisine destek olma çağrısı yaptı. Venezuela hükümetinden ise “Darbe girişimini bastırıyoruz” açıklaması geldi.

Reuters ajansının haberine göre sosyal medyada paylaştığı bir videoda askeri üniformalı bir grup askerin yanında görülen Guaido, “Askeri güçler doğru kararı verdiler ve şimdi Venezuela halkının desteğine güveniyorlar” dedi.

Guaido, başkent Caracas’taki bir askeri hava üssünde yaptığı konuşmada Venezuelalılara ve ordu mensuplarına, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “iktidarı gasp etmesine” son verilmesi için kendisini desteklemeleri çağrısında bulundu.

Hükümete destek veren Anayasa Komisyonu’nun başkanı Diosdado Cabello, Guaido liderliğindeki muhalefetin “La Carlota Hava Üssü’nü ele geçirme girişiminin başarısız olduğunu” açıkladı.

Cabello, Maduro’nun destekçilerine de Başkanlık Sarayı’na yürümeleri çağrısında bulundu.

Reuters’ın haberine göre başkent Caracas’taki askeri üsse giden güvenlik güçleri, Guaido’ya ve kendisine destek verdiğini söylediği askeri üniformalı bir gruba biber gazı ile müdahale etti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşru hükümetini desteklediğini söyledi.

İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ise darbe girişiminin arkasında “muhalefetle bağlantılı bir grup hain askerin” olduğunu belirtti.

Maduro, Guaido’yu kendisini devirmeye çalışan bir “ABD kuklası” olarak niteliyor.

Yakın geçmişte Guaido’nun dokunulmazlığı da kaldırılmıştı.

Guaido ise daha önce 1 Mayıs’ta “Venezuela tarihinin en büyük protesto gösterilerini” düzenleyeceklerini açıklamıştı.

İspanya Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa ise Venezuela’nın “kan gölüne” dönebileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın bilgilendirildiği ve gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

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Venezuela’da Darbe Girişimi Haberi

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