Bilardocularımız Avrupa’Da Esiyor

Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu EPBF’in İtalya’nın Treviso Kenti’nde düzenlediği Avrupa Büyükler Bilardo Şampiyonası ilk gün gerçekleştirilen açılış seremonisi ile başladı. 36 ülkenin milli takımlarının toplam 203 sporcu ile yarıştığı Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım’ımız ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil ediyor.

KKTC ve Kıbrıs Rum Kesimi Milli Takımlarının kendi bayrakları altında eşit statüde yarışabildiği tek şampiyona olan Avrupa Bilardo Şampiyonası’nın Açılış Seremonisinde bayrağımızı Milli Sporcumuz Bilge Alaçam taşıdı. 34 ülkenin alfabetik sırayla çağrılmasının ardından açılış konuşmasını yapan EPBF Başkanı Gre Leenders katılan ülkelere her yıl artan bir sayıyla katıldıkları için teşekkür etti. Gre Leenders konuşmasında; katılımın her yıl artıyor olması neticesinde, Avrupa’nın Dünya bilardosunu domine ettiğini, gelinen aşamada bu kadar elit sporcu içerisinde Avrupa Şampiyonası’nda madalya almanın Dünya Şampiyonasında madalya almaktan daha zor hale geldiğini belirtti. Başkan Leenders 2018 yılında her kategorideki Dünya Şampiyonalarında Avrupa Kıtasını üstün başarılarla temsil eden sporculara teşekkür etti.

Sporcularımız 10 Top disiplini ilk gün karşılaşmalarında gerçekleştirdiği 5 karşılaşmanın 4’ünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Fransız rakibi Nicolas Rimbot karşısında rahat bir oyun sergileyen Osman Şanlısoy sürekli önde götürdüğü karşılaşmayı 8-4 kazandı. Litvanyalı rakibi karşısında önce 3-1 öne geçen Onuç Altur 4-6 geriye düşmesine karşın özellikle karşılaşmanın son bölümünde sergilediği performansla 8-7 galip gelmeyi başardı. Karşılaşmanın başında 1-3 geriye düşen Bilge Alaçam 5-5 eşitliği yakalamakla birlikte karşılaşmayı İspnyol rakibi Diego Pedro Simon’a 6-8 kaybetti. Diğer yandan birbirleri ile eşleşen sporcularımız Aykın Burcu ve Doğukan Çıdam arasındaki karşılaşmanın başında Aykın Burcu 3-0 öne geçmesine rağmen, Doğukan Çıdam önce 4-4 te eşitliği yakaladı ardından karşılaşmayı 8-5 kazandı. Slovak rakibi Lukas Kovac karşısında önce 1-3 geriye düşen Mustafa Alnar 3-3 te eşitliği yakaladı. Ardından, odukça çekişmeli geçen karşılaşmada 7-7’ye kadar sürekli karşılıklı eşitlik sağlandı. Son sette rakibine üstünlük sağlayan Mustafa Alnar karşılaşmayı 8-7 kazanmayı başardı.