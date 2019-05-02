Ydk Ve Tmk Şampiyon

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortaokullar Tenis Şampiyonası 29-30 NİSAN 2019 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde gerçekleşti.

Kızlar da 3 takım, Erkeklerde ise 4 takımın mücadele ettiği Şampiyonada, Kızlarda 1.Yakın Doğu Koleji 2. Atleks Sanverler Ortaokulu 3. de English School of Kyrenia oldu.

Erkeklerde ise 1.Türk Maarif Koleji 2. Gazimağusa Türk Maarif Koleji 3. Yakın Doğu Koleji ve 4. English School of Kyrenia olurken, Kızlarda Yakın Doğu Koleji ve Erkeklerde de Türk Maarif Koleji bütün maçlarını kazandılar. Şampiyona sonunda başarılı olan okullara ve sporculara ödülleri verildi.