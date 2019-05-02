Federasyon Kupası Tamamlandı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2019 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan ‘’2019 Ateşli Silahlar Federasyon Kupası’’ Atatürk Atıcılık Kompleksi Tabanca Atış Poligonunda tamamlandı.

Aynı gün içinde tamamlanan mücadele sonunda Büyük Erkeklerde Atıcılık İhtisas Kulübü atıcı sporcularından Türkel Okan birinci, Mustafa Şefketoğlu ikinci ve Polis Genel Müdürlüğü atıcı sporcularından Hüseyin Mıstıkoğlu üçüncü oldu. Büyük Bayanlarda ise Polis Genel Müdürlüğü Atıcı Sporcularından Birinci Aysu Bozdemir, İkinci Şifa Selçuklu ve Üçüncü Özlem Onurlu oldu.

Takım klasmanında Türkel Okan, Niyazi Manyera ve Mustafa Şefketoğlu’ndan oluşan Atıcılık İhtisas Takımı toplam 256 Puan atarak ‘’2019 Ateşli Silahlar Federasyon Kupası’’nın sahibi oldu. Dereceye giren Atıcılara ve Kulüplere ödülleri Atıcılık İhtisas Kulüp Başkanı Türkel Okan, Polis Genel Müdürlüğü Takım Kaptanı Günay Karacamert ve Federasyon Başkanı Türker Yiğitcan tarafından verildi. Müsabakaya toplam 17 atıcı sporcu katılım gösterdi. Ateşli Silahlar Federasyon Kupası Müsabakalarında Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

BÜYÜK ERKEKLER:

BÜYÜK BAYANLAR: