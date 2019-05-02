İlk Seminer Tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun, 17-18-19 Mayıs’ta gerçekleştireceği 2019 Kuzey Kıbrıs Rallisi için gözetmen seminerlerinin ilki gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleşen 2019 Ralli Şampiyonası Gözetmen Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Seminer kapsamında 17-18-19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde geçilecek etaplarla ilgili çalışma yapılırken seminerin ikinci etabının 10 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da KTSYD Lokali’nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Güvenlik ilk sırada

Eğitim sırasında, gözetmenlerin uymaları gereken işaretler ve kurallar tartışılırken, seyirci, yarışçı, gözetmen ve yaşayan canlıların güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemler de konuşuldu. Seminerde, gözetmenlerin dikkat etmesi ve yaşanması muhtemel aksaklıklarla ilgili takip etmesi gereken kurallar da anlatılırken, pratik anlatımlarla gözetmenlerin bilgilerinin pekiştirilmesi de sağlandı.

Özpaşa: Sorunsuz organizasyonların temelinde güvenlik var

Lisanslı hakemleri lisanslarının da yenilendiği seminerde, eski lisanslı hakemlerin ise lisans yükseltme planı yapıldı. Hakemler, yeterliliklerini almaları durumunda lisansları yükseltilecek. KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa, sorunsuz organizasyonların temelinde güvenlik önlemlerinin hayati önemine de değinerek, gözetmenlerin ve gözetmen adaylarının eğitimine her daim önem gösterdiklerini kaydetti.