G.gücü Ve Ukü Finalde

KKTC Hentbol Federasyonu Kupası erkeklerde finalistler belli oldu. Federasyon Kupası’nda erkekler yarı final maçları önceki akşam oynandı ve finale kalanlar Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi erkek takımları oldu.

Büyük Erkekler Ligi’nde yenilgisiz lider olan Gençlik Gücü kupa yarı final maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. İlk devreyi 19-13 önde kapatan Gençlik Gücü maçı rahat kazandı. 37-23’lük galibiyete imza atan GG erkekleri kupada adını finale yazdıran ilk takım oldu. Yeşil-beyazlı takımda en skorer oyuncu 11 sayı atan Özden Demiralp oldu. Hentbol Federasyonu Kupası erkekler yarı final ikinci maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi karşılaştı. CIU Arena’da oynanan Hentbol Federasyon Kupası yarı finallerinde hentbol severler de yakın ilgi gösterdi.

Gecenin ikinci maçında UKÜ takımı rakibine karşı skor üstünlüğünü elinde tutan taraf oldu. İlk devreyi 15-11 önde kapatan UKÜ erkekleri maçı ise 32-20’lik skorla galip bitirerek finalde GG’nin rakibi oldu. Karşılaşmanın en skorer oyuncuları 7’şer sayı atan UKÜ’den Fatih Argun ve YDÜ’den Ömer Bozkurt oldu.

FİNAL MAÇI 2 MAYIS’TA

Hentbol Federasyonu Erkekler final maçı 2 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak. CIU Arena’da oynanacak final maçında UKÜ ile GG takımları şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.45’te başlayacak.