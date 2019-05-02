Yıldızlarda Heyecan Başladı

Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Carlton Yıldızlar Ligi başladı.

Oynanan 1. Hafta maçları çekişmeli ve renkli geçerken, sporcuların bir hayli heyecanlı oldukları dikkatlerden kaçmadı. Yakın Doğu Spor Salonunda saat 16:00’da başlayan karşılaşmalar saat 19:30’da sona erdi. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği karşılaşmaların 5 haftada bitirilmesi planlanıyor. Carlton Yıldızlar Badminton Liginde İlk hafta bayanlarda 3, erkeklerde 3, toplam 6 karşılaşma yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Yıldız Kız ve Erkek takımı, Girne Üniversitesi Kız ve Erkek takımı ile Net Spor Kulübü Kız ve Erkek Takımları haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldular. Badminton Federasyonunun bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Carlton Yıldızlar Ligi’ne giderek ilgi artıyor. Federasyon Başkanı Fırat Deniz çocuklarımızın ve gençlerimizin lig sayesinde daha çok maç yapma olanağı yanında tecrübe kazanmasına da yardımcı olduğunu belirtti.

Oynanan 3 kız ve 3 erkek toplam 6 müsabakada alınan sonuçlar.

GENÇLİK GÜCÜ 0 – YDÜ 5

AKDENİZ SB 0 – NET SPOR 5

KÜLTÜR SPOR 0 – GİRNE Ü. 5

GENÇLİK GÜCÜ 0 – YDÜ 5

AKDENİZ SB 0 – GİRNE Ü. 5

KÜLTÜR SPOR 0 – NET SPOR 5