Michele Rumiz, Akdeniz Gastronomi Festivali İçin Adaya Geldi

Slow Food Komi International Balkanlar ve Orta Avrupa temsilcisi Michele Rumiz Akdeniz Gastronomi Festivali hazırlıklarını yerinde incelemek için adaya geldi.

Kebir Lideri Gülay Komili ve festival komite üyeleri tarafından karşılan Rumiz Slow Food Komi Kebir 2. Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali hazırlıklarını yakından inceledi ve duyduğu memnuniyet ifade etmekte zorlandığını açıkladı.

Rumiz “Kıbrıs’a ilk kez geldim, Komi Kebir’den çok etkilendim. Festival alanının köyün ilk festivallerinin yapıldığı alan olmasından stantlarda sergilenecek ürünlere kadar her şey beni çok etkiledi. Festivale üniversitelerin gastronomi bölümlerinin katılacak olması, katılımcılara sağlık karnesi çıkarılması ve gıda hijyen eğitimlerinin verilmiş olması her festivalin olmazsa olmazıdır.

Slow Food Liderinin disiplinli ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi için gösterdiği çabayı takdir ediyorum.” dedi.

İtalya’dan adamıza gelen Rumiz “Slow Food Komi Kebir Festival Komitesi’nin etkinlik ve çalışmaları tahminlerin üzerinde ve sizleri harika bir festival bekliyor.” dedi.

Büyükkonuk Köyü’nde yapılan Karayağ ve Talar Peyniri’nin yapım aşamasını yakından inceleyen ve tadına bakan Rumiz her iki ürünü de çok beğendiğini söyledi. Festivalin DAÜ işbirliği ile düzenlenecek olan panel ile tamamlanmasının ise adada eğitim alan gastronomi öğrencileri ve gastronomiye ilgi duyan kişiler için ise büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Adanın doğasını ve doğadan toplanan otların çok oluşundan, otlarla yapılan yemeklerin zenginliğinden çok etkilendiğini söyleyen Rumiz “Slow Food Ark of Taste ürünü olan ve Slow Food Komi Kebir tarafından tescil edilen, Karayağ ve Talar Peynirini yerinde tatmak benim için mükemmel bir deneyim oldu. Fırın kebabı ve bullayı yani otlu ekmeğinizi çok beğendim.” dedi.

Slow Food Komi Kebir Lideri Gülay Komili “İkincisi düzenlenecek olan Akdeniz Gastronomi Festivali 5 Mayıs Pazar günü, Komi Kebir’in ilk festivallerinin yapıldığı Aziz İksendi Klisesi’nin avlusunda düzenlenecektir. Festivale 6 yabancı ülkenin Slow Food temsilcileri ve Gastronomi ve Turizm Bölümü olan üniversiteler de katılacaktır. DAÜ, YDÜ ve Medipol üniversiteleri festivalde olacaklar. Katılacak olan ülkeler Fransa, Arnavutluk, İran, Lübnan, Mısır ve Türkiye. Tüm halkımızı festivale bekliyoruz.” dedi.