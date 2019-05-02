Kazakistan’dan 6 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” açıldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açılan sergi öncesi Kazakistan Sanatçıları adına Dinara Nuger ile UBP Genel Başkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Dinara Nuger, Kazakistanlı ressamlar olarak harika bir kampüste ve sergide yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Dünyanın her köşesinden gelen öğrencilerin olduğu bir kampüs atmosferinde çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Dinara Nuger, Kurucu Rektör Suat Günsel’e ve üniversite çalışanlarına teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından Kazakistanlı sanatçılara teşekkür plaketi takdim edilerek, sergi kurdelesi kesildi.

“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”, 13 Mayıs’a kadar 08.00-16.00 saatleri arasında Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.